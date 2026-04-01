Investigan la muerte de un joven de 24 años Según relataron los vecinos, se escucharon al menos cuatro disparos.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga el crimen de un joven ocurrido en la zona sur de San Miguel de Tucumán, en un hecho que conmocionó a vecinos de Villa Amalia. La víctima fue ultimada con un arma de fuego y trasladada de urgencia al hospital Padilla, donde ingresó sin vida.

El episodio se registró en la noche del martes, en inmediaciones de la intersección de calle Inca Garcilaso y avenida Marina Alfaro.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo. Tras ser notificados, los investigadores Luis Macedo y Javier González Llonch se trasladaron al lugar para supervisar las primeras medidas.

Con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del hecho, la fiscalía dispuso la intervención de las distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que trabajaron en la escena del crimen bajo un abordaje interdisciplinario.

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La víctima fue identificada como Matías Exequiel Véliz, de 24 años. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el joven caminaba junto a su pareja y su hija cuando fue insultado por un sujeto conocido como “Mikilo”. Tras el incidente, Véliz se dirigió a su domicilio, pero luego regresó al lugar, donde habría mantenido una discusión con el agresor.

Según relataron vecinos, en ese contexto se escucharon al menos cuatro disparos. Minutos después, Véliz fue hallado a media cuadra, con un impacto de bala en la espalda. Sus familiares lo trasladaron de inmediato al hospital Padilla, pero los médicos constataron que ya había fallecido.

Fuente La Gaceta