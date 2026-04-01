Arte, cultura y tradición: así se vive la Semana Santa en la capital tucumana Con actividades gratuitas para toda la familia, el Municipio invita a disfrutar de una programación especial que incluye una experiencia inmersiva en el Rosedal, un espectáculo que combina música, danza y teatro en el Lago San Miguel, un nuevo circuito religioso del Bus Turístico SMT y funciones de cine temáticas en distintos espacios de la ciudad.

Las familias tucumanas y visitantes podrán conmemorar y disfrutar Semana Santa en la capital con distintos eventos culturales gratuitos que combinan arte, tradición y fe, organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El Parque 9 de Julio será el escenario de las dos propuestas principales de la agenda, entre el 2 y el 5 de abril.

En el Rosedal se pondrá en escena la representación teatral innovadora e inmersiva “El Camino de la Cruz”, el jueves 2 y viernes 3 de abril, con tres horarios de ingreso por jornada: 19.30 h, 20.30 h y 21.30 h.

El domingo 5 de abril, día de Pascua de Resurrección, en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio, a las 20 h, se presentará la obra de música, danza y teatro “Cristo Rey: La Resurrección”, con más de 50 artistas en escena. El despliegue está a cargo del Ballet Tucumán, dirigido por Nicolás Brizuela.

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La entrada para ambos eventos es libre y gratuita. Las actividades se suspenden en caso de lluvias.

Edición especial del Bus Turístico SMT

El jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, el Bus Turístico SMT ofrecerá un circuito religioso guiado para conocer la historia de las principales iglesias céntricas de la ciudad. El paseo combina arquitectura, cultura y patrimonio espiritual. La salida será a las 10 h, desde Laprida 50, frente a la Plaza Independencia. Se solicita concurrir media hora antes del horario de partida. El recorrido tendrá paradas en los siguientes templos: Iglesia San Francisco, Iglesia Catedral, Basílica Nuestra Señora de la Merced, Iglesia Corazón de María y en la Iglesia y Cripta San Juan Bosco. No se suspende por lluvia.

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Por otro lado, quienes no puedan participar del circuito religioso por la mañana tendrán la opción de inscribirse en el tradicional circuito histórico cultural que el Bus Turístico SMT ofrecerá el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, a las 16 h; y en el paseo nocturno “Las Luces de mi Ciudad”, que se reeditará el sábado 4 de abril, a las 20 h.

Las inscripciones para todos los recorridos de Semana Santa son gratuitas y se reciben mediante el siguiente formulario digital: https://docs.google.com/forms/d/1adybJX2oTnjvYAfo8iL-iKha5Juxn6dSarnk-Yqes3g/viewform?edit_requested=true



Vecinos Ven Cine: funciones de Semana Santa

El ciclo Vecinos Ven Cine del Municipio también programó dos funciones especiales por Semana Santa, con entrada libre y gratuita.

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El jueves 2 de abril, a las 20 h, se proyectará la película “Jesús de Nazaret” en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Adolfo de la vega 505. No se suspende por lluvia.

En tanto, el sábado 4 de abril, a las 20 h, se podrá ver la película “La Pasión” en el Barrio San Martín, en calle Alsina al 4700. Esta actividad si se suspende por lluvia.