“Con la doctora Chahla hemos conversado de la situación económica”, señaló el mandatario, y explicó: “Los intendentes de las grandes ciudades están teniendo el mismo problema que estamos teniendo los gobernadores: se les está cayendo la recaudación”.

En esa línea, Jaldo remarcó el impacto que esta caída de ingresos tiene en la prestación de servicios esenciales. “Sobre todo en las ciudades capitales, tienen servicios que prestar, tienen que atender a la gente. Hay intendentes que tienen servicios de salud, de educación, escuelas municipales, además de gastos importantes como la recolección de residuos y el transporte público”, detalló.

Asimismo, subrayó que el incremento de costos, especialmente por la suba del combustible, agrava el escenario. “Si los gastos se van incrementando producto de esta situación, con lo que está subiendo el combustible, seguramente los intendentes o ya empezaron a tener problemas o van a empezar a tenerlos a corto plazo”, sostuvo.

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Finalmente, el gobernador indicó que del encuentro entre jefes municipales surgió una postura unificada para reclamar medidas al Gobierno nacional. “Hay una posición unánime de pedirle que nos coparticipen los ATN, los recursos de los combustibles líquidos y que también nos compensen las pérdidas que venimos teniendo producto de la baja del consumo”, afirmó, al tiempo que vinculó esa caída con la merma en el IVA y en los fondos coparticipables tanto para provincias como para municipios.