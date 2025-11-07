Una posible pista sobre el caso de Marita Verón, desaparecida hace 23 años, generó expectativa y cautela en las últimas horas. Desde la ciudad de Capiatá, ubicada en el departamento Central de Paraguay, a 23 kilómetros de Asunción, vecinos alertaron a Susana Trimarco sobre la presencia de una mujer en situación de calle que sería argentina y que, según ellos, podría coincidir con las características físicas de la joven tucumana.
Marita Verón fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán, cuando salió de su casa y nunca regresó. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata de personas y marcó un antes y un después en la política de derechos humanos en el país, impulsando la sanción de leyes y la creación de organismos especializados.
Noticia en desarrollo…