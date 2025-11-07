Investigan una nueva pista sobre el paradero de Marita Verón en Paraguay Autoridades paraguayas investigan una posible pista sobre el paradero de Marita Verón, desaparecida hace 23 años, tras el aviso de vecinos de Capiatá que aseguraron haber visto a una mujer con rasgos similares a los de la joven tucumana.

Una posible pista sobre el caso de Marita Verón, desaparecida hace 23 años, generó expectativa y cautela en las últimas horas. Desde la ciudad de Capiatá, ubicada en el departamento Central de Paraguay, a 23 kilómetros de Asunción, vecinos alertaron a Susana Trimarco sobre la presencia de una mujer en situación de calle que sería argentina y que, según ellos, podría coincidir con las características físicas de la joven tucumana.

Marita Verón fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán, cuando salió de su casa y nunca regresó. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata de personas y marcó un antes y un después en la política de derechos humanos en el país, impulsando la sanción de leyes y la creación de organismos especializados.

Noticia en desarrollo…