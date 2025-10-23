Jaldo cerró la campaña en Yerba Buena y llamó a la unidad para “defender Tucumán” En el acto de cierre de campaña realizado en Yerba Buena, el gobernador Osvaldo Jaldo agradeció el acompañamiento de los militantes y dirigentes durante las últimas semanas, y convocó a la ciudadanía a mantener la unidad “para seguir construyendo un Tucumán mejor”.

“Quiero agradecer a quienes nos acompañaron a recorrer y mejorar cada punto de la provincia. Hoy, con más de 27 mil personas apostando a nuestro espacio, les pido que sigamos trabajando juntos por el futuro de nuestras generaciones”, expresó Jaldo en una entrevista con El Ocho TV.

El mandatario destacó que el frente oficialista está integrado por “gente de diferentes pensamientos”, pero subrayó la necesidad de permanecer unidos: “Si nosotros no luchamos por Tucumán, nadie vendrá a hacerlo. Tenemos que seguir mejorando nuestra provincia con esfuerzo y compromiso”.

En su mensaje, Jaldo también habló de los desafíos económicos que enfrenta el país. “Es necesario mejorar las variables macroeconómicas, generar créditos para distintos sectores y fortalecer la microeconomía. En estos dos años recuperamos rutas, impulsamos la industria y trabajamos para que cada tucumano viva mejor”, señaló.

Finalmente, el gobernador deseó éxito a todas las fuerzas políticas que participarán de las elecciones legislativas del próximo domingo y pidió que la jornada se desarrolle “en paz y con respeto por la democracia”.

“A los indecisos les digo: miren lo que hicimos, cada obra y cada inauguración son prueba de nuestro compromiso. Vayan a votar y ejerzan este derecho democrático que tanto valor tiene para todos los argentinos”, concluyó.