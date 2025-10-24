Cronograma de pago:

Miércoles 29 de octubre

Jueves 30 de octubre

Viernes 31 de octubre

  • Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Letrada)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Municipios del Interior

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Autárquico Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

  • Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos (E.R.S.E.P.T.)

  • Instituto de Desarrollo Productivo

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

El Gobierno provincial recordó que el operativo de pago se organiza de manera escalonada para garantizar una atención ordenada y evitar aglomeraciones en los cajeros automáticos.

cronograma estatal Pagos

