Cronograma de pago:
Miércoles 29 de octubre
-
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Jueves 30 de octubre
-
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
-
Administración Central
-
Defensoría del Pueblo
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
-
Comunas Rurales
Viernes 31 de octubre
-
Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Letrada)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Municipios del Interior
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Autárquico Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-
Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos (E.R.S.E.P.T.)
-
Instituto de Desarrollo Productivo
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
El Gobierno provincial recordó que el operativo de pago se organiza de manera escalonada para garantizar una atención ordenada y evitar aglomeraciones en los cajeros automáticos.