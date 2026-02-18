Jaldo confirmó el traslado de menores al nuevo Instituto Padre Brochero en Benjamín Paz El gobernador aseguró que el establecimiento cumple con todos los estándares legales y de derechos humanos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que los menores en conflicto con la ley que actualmente se encuentran en el Instituto Roca serán trasladados a un nuevo establecimiento en Benjamín Paz, y aclaró que no dependerá del sistema carcelario provincial.

Según precisó el Primer Mandatario, los jóvenes “no van al servicio penitenciario de Benjamín Paz”, sino al Establecimiento “San José Gabriel del Rosario Brochero-Benjamín Paz”, un instituto recientemente conformado que —remarcó— cumple con todos los requisitos provinciales, nacionales e internacionales en materia de protección de derechos de menores.

Jaldo informó que el Ejecutivo ya emitió el decreto correspondiente, en el que se detallan las garantías y condiciones que debe reunir el nuevo espacio. “Hemos mostrado todas las garantías y todos los requisitos que hay que cumplir para estos niños; digo niños porque al margen de haber cometido un delito, son niños”, sostuvo, subrayando el enfoque de protección integral.

En cuanto a la infraestrucura, explicó que se destinó un pabellón nuevo, actualmente en proceso de adecuación edilicia. Las remodelaciones, indicó, estarían finalizadas en los próximos días, tras el compromiso asumido por la empresa a cargo de las obras.

MIRA TAMBIÉN Paro general de la CGT: qué servicios funcionan y cuáles están afectados este jueves en Tucumán

La intención del Gobierno provincial es iniciar el traslado la próxima semana o en los primeros días de la siguiente, siempre que cuenten con la autorización judicial correspondiente.

El nuevo instituto funcionará en un pabellón “totalmente individual, totalmente separado” y, según insistió Jaldo, no forma parte del Servicio Penitenciario de la Provincia de Tucumán.