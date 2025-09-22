Jaldo confirmó que tomará licencia para dedicarse a la campaña electoral El Primer Mandatario anunció que enviará a la Legislatura el pedido de licencia sin goce de sueldo por 30 días.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que enviará a la Honorable Legislatura el pedido de licencia por su participación como candidato en las próximas elecciones.

Jaldo fundamentó su decisión en la necesidad de mantener separadas las responsabilidades institucionales de las actividades de campaña. “Soy el gobernador y la verdad que quiero salir de mi responsabilidad institucional para que bajo ningún punto de vista se vincule lo electoral con lo institucional. Por eso, tomo licencia”, explicó.

Asimismo, señaló que la conducción del Poder Ejecutivo quedará en manos del vicegobernador Miguel Acevedo. “No hay duda de que es quien la Constitución manda. En el orden de la sucesión es él quien sigue. Con Acevedo a cargo de la gobernación, el gobierno va a seguir funcionando igual y mejor que lo vengo llevando yo”, sostuvo.

Jaldo también aclaró las condiciones de su licencia: “Salgo con una licencia sin goce de sueldo. Salgo con una licencia que no me habilita a cobrar ningún concepto bajo ninguna circunstancia”.

MIRA TAMBIÉN Anunciaron el incremento en el monto de la Tarjeta Alimentaria Independencia

En ese sentido, remarcó la necesidad de que los candidatos se aparten de sus cargos. “Lo que queremos hacer política, lo que somos candidatos, tenemos que dejar los cargos institucionales, porque muchas veces es fácil hacer política cobrando un sueldo y recibiendo beneficios del Estado. Osvaldo Jaldo no quiere eso”, expresó.

Finalmente, aseguró que recorrerá toda la provincia durante la campaña. “Vamos a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, como lo venimos haciendo. Tiene que quedar muy claro: el lunes 27, a primera hora, me hago cargo de la gobernación de la provincia de nuevo”, concluyó.