Martes primaveral en Tucumán: máxima de 28° y cielo despejado por la tarde El clima en Tucumán se presentará con condiciones típicas de primavera. La jornada de este martes comenzó con una mínima de 12°, mientras que la máxima alcanzará los 28°. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde se prevé que quede despejado.

El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, señaló que “hay condiciones muy típicas de primavera en Tucumán, con mañanas frescas y tardes agradables, tirando a cálidas. El jueves y viernes vamos a tener algo de viento”.

Los datos actuales del tiempo son los siguientes:

Humedad: 41 %

Presión: 963 hPa

Viento: Norte a 8 km/h

Visibilidad: 10 km

En relación a los próximos días, Brito anticipó que las temperaturas seguirán en ascenso: “Las máximas van a llegar a los 29° y 30°. La humedad va a seguir con valores bajos, por eso no se ven chances de lluvia”.

Las precipitaciones recién podrían registrarse el martes de la próxima semana.