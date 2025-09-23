El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, señaló que “hay condiciones muy típicas de primavera en Tucumán, con mañanas frescas y tardes agradables, tirando a cálidas. El jueves y viernes vamos a tener algo de viento”.

Los datos actuales del tiempo son los siguientes:

En relación a los próximos días, Brito anticipó que las temperaturas seguirán en ascenso: “Las máximas van a llegar a los 29° y 30°. La humedad va a seguir con valores bajos, por eso no se ven chances de lluvia”.

Las precipitaciones recién podrían registrarse el martes de la próxima semana.

