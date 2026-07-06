El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció este lunes que la Provincia decretará asueto administrativo y escolar a partir de las 12 del mediodía de mañana martes 7 de julio. La medida excepcional tiene como objetivo permitir que todos los tucumanos puedan alentar a la Selección Argentina en su trascendental cruce por los octavos de final del Mundial 2026.

Durante un contacto con la prensa, el mandatario provincial explicó los motivos de la decisión, destacando la importancia del evento deportivo para el ánimo social en medio de la Copa del Mundo. “Creemos que es un momento importante para todos los argentinos y queremos que la gente pueda disfrutarlo”, expresó Jaldo al fundamentar la disposición adoptada por el Poder Ejecutivo.

Alcance de la medida: administración pública y escuelas

El asueto establecido comenzará a regir estrictamente a partir del mediodía de mañana martes. Desde esa hora, cesará por completo la atención al público en todas las reparticiones y organismos que dependen del Estado provincial, permitiendo que los trabajadores regresen a sus hogares.

Asimismo, la medida impactará de lleno en el ámbito educativo. Según informaron las autoridades, las escuelas suspenderán todas sus actividades correspondientes al turno tarde. Gracias a esta disposición, estudiantes, docentes, personal directivo y auxiliares quedarán desobligados a tiempo para seguir la transmisión del partido frente a Egipto.

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¿Qué pasará con el sector privado?

Desde el Gobierno de Tucumán hicieron especial hincapié en que esta resolución tiene alcance exclusivo sobre el sector público. En ese sentido, no existe ningún tipo de obligación o normativa que alcance a la actividad comercial de la provincia.

Jaldo aclaró que serán los propios dueños de comercios, empresas e instituciones del sector privado quienes tendrán la potestad de definir de manera totalmente autónoma si deciden modificar, reducir o mantener con normalidad sus horarios de atención durante la jornada mundialista.