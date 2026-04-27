Jaldo destacó el superávit de Tucumán y advirtió sobre la caída de recursos nacionales El Primer Mandatario destacó que Tucumán es una de las 6 u 8 provincias con superávit, aunque alertó que entre enero y marzo dejaron de ingresar entre 25 y 30 mil millones de pesos.

El gobernador Osvaldo Jaldo analizó el escenario económico actual y el vínculo entre las provincias y el Gobierno nacional. En ese contexto, afirmó que “hoy se está tensando la relación entre las provincias y la Nación producto de la situación económica”, al tiempo que explicó que las políticas macroeconómicas aún no logran reactivar el consumo ni la producción.

El Mandatario remarcó que Tucumán se posiciona entre las seis u ocho provincias del país que mantienen superávit fiscal. No obstante, advirtió que esta condición no la exime de las dificultades actuales. “Tucumán es una de las provincias con superávit, pero venimos perdiendo recursos todos los meses”, expresó.

En esa línea, detalló el impacto concreto de la caída en la coparticipación: “Desde enero a marzo no están ingresando entre 25 y 30 mil millones de pesos; son cerca de 9 mil millones mensuales y son cifras que impactan fuerte”, sostuvo.

Jaldo explicó que esta merma está directamente vinculada a la baja del consumo, lo que repercute en la recaudación del IVA. Además, señaló que la reducción del acompañamiento nacional en áreas clave profundiza la situación. “Las variables macroeconómicas todavía no reactivan el consumo ni la producción”, indicó.

MIRA TAMBIÉN Alberto Lebbos respaldó el pedido de prisión perpetua para César Soto

Finalmente, el gobernador subrayó el rol de las provincias en el sostenimiento de servicios esenciales: “Hoy las provincias estamos sosteniendo la salud y la educación pública en la Argentina”, concluyó.