Osvaldo Jaldo indicó estar en contra de la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional "El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral", aseguró el Primer Mandatario. "El Partido Justicialista se tiene que normalizar y tratar de ordenarse de una vez por todas".

El gobernador Osvaldo Jaldo manifestó esta mañana durante una entrevista que está en contra de la reforma electoral, proyecto que envió la Nación al Congreso y especialmente hizo hincapié en la eliminación de las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única.

En ese sentido el Gobernador dijo: “El gobierno nacional esta intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO. Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos, permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se puede presentar y competir dentro de su espacio. Entendemos que eliminar las interna PASO es en perjuicio de todos los partidos políticos pero fundamentalmente de los ciudadanos porque votan y quieren participar por lo que hay que darle herramientas que son las Primarias.”

A su vez explicó: “Con la Boleta Única usted vota a un conjunto de candidatos desde presidente a todas las categorias. Si me preguntas como vamos a votar ya te di un indicio y vamos a pedir que el Consejo Provincial del PJ se reúna para que de su opinión. Quien habla no esta para nada de acuerdo de esas medidas electorales porque es un traje a medida de la Libertad Avanza hecha por el mejor sastre de Capital Federal”.

Elecciones nacional antes

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“Tucumán tiene una fecha cierta de cuándo se va a votar. Esta bastante claro o casi definido entre mayo y junio los tucumanos tienen que emitir el voto, eso viene sucediendo en las ultimas elecciones. De acuerdo a lo que vaya decidiendo la Nacían tomaremos decisiones”.

La Fórmula

“Hoy estamos en una situación institucional no estamos pasando una buena situación el ciudadano no alcanza los elementos mínimos necesarios para vivir dignamente. Hoy hablar de candidaturas es adelantarse, pero como indicio es verdad que con Miguel (Acevedo) venimos haciendo un buen equipo de trabajo y desde la Legislatura -aun en la disidencia- nos están aprobando las leyes que necesitamos”.

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Posible intervención del PJ

Con versiones sobre la intervención del PJ a nivel nacional luego de una cena que mantuvieron los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) con el juez federal Ariel Lijo sostuvo. “El Partido Justicialista se tiene que normalizar y tratar de ordenarse de una vez por todas. Hoy en el Movimiento Nacional Justicialista no sobra nadie. Muchos compañeros y compañeras pueden ponerse en la vidriera para que la gente los vea. Hay otros compañeros (que ya) tuvieron su rol y la gente los castigó con su voto y tiene que estar en el rol que corresponde pero todos sumando e ir juntos”.

Jaldo entendió que la futura fórmula presidencial ya no será elegida respetando una pirámide partidaria sino que podría darse de abajo hacia arriba y rescató la fuerza que hoy tienen en poder de decision los gobernadores.

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En torno al futuro político del gobernador bonaerense sostuvo: Aqui (Axel) Kicillof se esta autopostulando. Hoy la construcción del PJ nacional ira de abajo hacia arriba y buscar una formula que sea competitivo que este a la altura de la sociedad demanda que no se quede en el tiempo, que esté dispuesto a cambiar una argentina mejor, pero acá una golondrina no hace verano. Yo aprecio mucho a Kicillof pero tuvimos experiencia que con gobernadores de Buenos Aires no hemos ganado la presidencia de la nacion. Hoy hay una sociedad que cambio, maduro y los candidatos deben estar en esa sintonía.

“Lo de Kicillof es una autopostulación que con el tiempo puede concretarse en precandidato y viene de una provincia importante, grande y que ganó casi todas las elecciones, pero solo es imposible por eso va a tener que tener el acompañamiento si quiere seguir en carrera. Más que nunca el peronismo debemos obrar con desprendimiento y generosidad”, finalizó.

Fuente Comunicación Tucumán