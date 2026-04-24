Jaldo: “El cierre del acceso a periodistas en la Casa Rosada no cabe en un sistema democrático” El mandatario provincial defendió la libertad de prensa, destacó la forma de comunicación adoptada en Tucumán y el valor de las conferencias de prensa como herramienta institucional.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida, adoptada en el marco de una disposición preventiva por presunto espionaje ilegal, implicó el cierre transitorio de la sala de prensa y la baja de acreditaciones vigentes durante 2025.

La decisión del Ejecutivo nacional se basó en una supuesta operación de inteligencia extranjera que habría incluido la publicación de notas periodísticas para desacreditar la gestión del presidente Javier Milei durante 2024. En ese contexto, el Gobierno consideró que la situación podía constituir un tema de seguridad nacional y anuló la prórroga de credenciales extendidas mientras se desarrollaba un nuevo empadronamiento.

Al analizar el impacto institucional de la medida, Jaldo destacó el rol central de la prensa en el sistema democrático. En ese sentido, afirmó: “No tengo ninguna duda de que la libertad de expresión, la libertad de prensa, es la esencia básica del sistema democrático y republicano de la República Argentina. Y sostengo esto porque desde el año 1983, que volvió la democracia, nunca ocurrió un hecho de estas características”.

El gobernador también explicó la política de comunicación adoptada en Tucumán y el valor de las conferencias de prensa como herramienta institucional: “Nosotros hemos implementado las conferencias de prensa por la necesidad de informar que tenemos como gobierno. Luego, la necesidad que ustedes de que tengan la versión oficial de lo que se hace o se deja de hacer en un gobierno”.

MIRA TAMBIÉN Jaldo presidió la VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático

En esa línea, subrayó el rol del intercambio con la prensa y la necesidad de garantizar información pública confiable. Sostuvo: “Ustedes tienen la posibilidad de preguntar y repreguntar sobre el tema que nosotros exponemos o sobre el tema que ustedes creen conveniente. Hoy, más que nunca, debemos tener una comunidad informada, si es posible, con información oficial”.

El mandatario advirtió sobre los riesgos de la desinformación y la relevancia de la comunicación institucional. “Si no es información oficial, se desvirtúa en el camino y corremos el riesgo de equivocar a la sociedad. La noticia debe ser veraz, cierta y real”, indicó.

Finalmente, Jaldo expresó su solidaridad con los trabajadores de prensa y los medios de comunicación. Manifestó: “Ese cierre del acceso a los periodistas en la Casa Rosada no cabe en un sistema democrático. Vaya nuestra solidaridad a los periodistas y a los medios que hoy hacen un gran esfuerzo para mantenerse en el aire”.