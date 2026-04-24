Jaldo presidió la VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático La jornada reunió a intendentes de todo el país, junto a representantes internacionales de Chile, Paraguay y Portugal, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, consolidando un espacio de intercambio clave para el diseño de políticas públicas ambientales.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el acto de apertura del VIII Asamblea Nacional de Intendentes 2026 de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). El encuentro que por primera vez se desarrolló en San Miguel de Tucumán y en el norte argentino se desarrolla en el Hotel Sheraton.

La jornada reunió a intendentes de todo el país, junto a representantes internacionales de Chile, Paraguay y Portugal, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, consolidando un espacio de intercambio clave para el diseño de políticas públicas ambientales.

Entre las autoridades que estuvieron presentes se encontraban el vicegobernador, Miguel Acevedo; la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Basualdo; el director ejecutivo de la Ramcc, Ricardo Bertolini; y la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca.

También se encontraban los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia) y Susana Montaldo (Educación); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. Además de los legisladores: Francisco Serra, Sergio Mansilla, Walter Herrera, Mario Leito, Gerónimo Vargas, Patricia Lizárraga, Alejandro Figueroa, Walter Berarducci, Nancy Bulacio y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.

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Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo, exposiciones y espacios de debate con especialistas y jefes comunales, donde se compartieron experiencias y estrategias vinculadas a la acción climática. Además, se presentó el Plan Local de Acción Climática de la capital tucumana, como hoja de ruta para fortalecer la gestión ambiental en la ciudad.

La asamblea también incorporó un formato innovador con cápsulas temáticas simultáneas, abiertas a la participación ciudadana, promoviendo un acceso más amplio al conocimiento y al intercambio de ideas.

Como cierre de la jornada, se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades del Consejo de Intendentes 2026 de la red, reafirmando el compromiso de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático.

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El evento marcó un hito para la región, posicionando a Tucumán como un punto estratégico en la agenda ambiental nacional e internacional.

Jaldo destacó la realización del encuentro en la provincia y expresó: “quiero destacar el hecho que hoy estamos viviendo en Tucumán, evento que no se da por casualidad, que no se elige ni se designa bajo ningún punto de vista ni de manera caprichosa ni a dedo. Por eso la hemos escuchado atentamente a la señora intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chahla, que San Miguel de Tucumán ha tenido que cumplimentar determinados requisitos para que esta octava asamblea de la red de intendentes de la República Argentina, en una problemática tan importante como es cuidar el medio ambiente, se realice en nuestra querida provincia de Tucumán y, fundamentalmente, en la ciudad histórica. Esto es lo que tienen que saber los periodistas y transmitir a la sociedad. Este evento hoy se está organizando porque San Miguel de Tucumán cumple los requisitos y califica para la realización de estos tipos de eventos”.

El mandatario también señaló: “Por eso quiero felicitar a la señora intendenta, a todo su equipo, que tiene un gran equipo trabajando en las cuestiones ambientales, como así también desde el municipio de Capital se está colaborando al resto de los municipios del interior, y también a varias comunas rurales que representan a nuestras diferentes jurisdicciones del territorio provincial”.

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En otro tramo, el gobernador se refirió a la Ley de Glaciares y afirmó: “no hay duda que son muchos los aspectos que contiene esta ley, pero hay algo que es fundamental, y que es, por fin, que desde Capital Federal, hayan colaborado directa o indirectamente la mayoría del Congreso para que se tome una decisión auténticamente federal. Porque ustedes saben que la decisión en cuanto a los destinos y utilización de los glaciares estaba en manos del Gobierno nacional. Y, si está en manos del gobierno nacional, quiere decir que las provincias no podíamos opinar, mucho menos tomar decisiones sobre las explotaciones mineras”.

Asimismo, agregó: “Lo importante de esta decisión federal, que hoy la decisión pasa a mano de las provincias. Somos nosotros quienes vamos a tomar decisiones en cuanto a la explotación de la minería o no. Y ustedes saben que en Tucumán, por ley, está prohibida la explotación de la minería, no así la exploración”.

Finalmente, sostuvo: “Llevar tranquilidad que, si bien no hay duda que hoy las políticas del Gobierno nacional y muchas políticas de provincias vecinas que compartimos nuestros cordones montañosos como Catamarca, Salta, Jujuy, están llevando a pleno las cuestiones de las explotaciones mineras. Y Tucumán, estamos en el norte y estamos en el centro. Pero nosotros, hoy, bajo ningún punto de vista, tenemos la decisión de modificar la ley que prohíbe la explotación de la minería en Tucumán. Por eso destacar que las decisiones de los tucumanos, y no que vengan desde el gobierno nacional que presenten una empresa extranjera, y mañana o pasado empiezan a explorar, y lo que es más, empiezan a autorizar la actividad de la minería en la provincia sin que los tucumanos tengamos participación. Resumiendo, mayoritariamente, la ley de glaciares es muy positiva para nuestra provincia de tucumana, haciendo alguna salvedad que algunos cuestionamientos pueda tener”.

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Durante la actividad, el vicegobernador Miguel Acevedo se refirió a la necesidad de abordar la problemática climática de manera conjunta y expresó la importancia de ir “brindando las herramientas porque este cambio climático existe. El abordaje que tenemos que tomar como Gran San Miguel de donde se incluye a los municipios y las comunas rurales. Acá tenemos que tomar una conciencia y dirigir una política ambiental que nos incluya a todos. Los medios tienen un rol fundamental. Yo entiendo que hay distintos temas que tenemos que tratar, pero hoy estamos acá por la problemática climática. Felicito y celebro a la intendente y al gobernador. Este es el rumbo, pero el cambio, el compromiso tiene que ser de cada ciudadano y cada ciudadana”.

Asimismo, señaló: “si no se entiende que hay que separar los residuos, si no se entiende que hay que contaminar menos el ambiente, y en eso, Rossana y su equipo está haciendo un trabajo excelente de capacitación. Son los ciudadanos quienes van a asimilar el concepto y realmente ayudarnos al cambio climático. Nosotros en la de la Legislatura hemos brindado y vamos a seguir brindando todas las herramientas necesarias para el Poder Ëjecutivo provincial, y cuando hablamos de provincial, hablamos también de los ejecutivos municipales”.

En ese sentido, agregó: “vamos a encarar un trabajo que ya lo estamos planificando en detalle para que San Miguel de Tucumán y el gran San Miguel de Tucumán, de una vez por todas, trabajemos de manera coordinada y conjunta”.

La intendente Rossana Chahla afirmó: “Hoy es un día muy importante para la provincia de Tucumán. Se está llevando a cabo la octava asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático”.

La jefa municipal explicó el proceso de incorporación de la ciudad a la red: “Hemos tenido la suerte de poder ser miembro a partir del año 2024, gracias a un trabajo que hicimos de diagnóstico, porque para entrar a esta red tenemos que cumplimentar ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos, es tener nuestra huella de carbono, nosotros trabajamos, sabemos cuál es nuestra huella de carbono, y también tener nuestro plan, que es el Plan Local de Acciones Climáticas”.

En esa línea, señaló: “Una vez que nosotros demostramos el interés por ser parte, por tener políticas públicas sustentables de frente a este cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación, hemos sido aceptados en la RAMCC. Luego, de un tiempo nos dieron para hacer el plan que lo hicimos en ocho meses, un plan que normalmente lleva entre un año a dos años”.

Chahla sostuvo que la problemática ambiental requiere acciones coordinadas: “Sabemos que es un desafío mundial, desafío global, y que impacta en la humanidad todo lo que tenga que ver con lo que es el cambio climático”.

Asimismo, indicó: “La mitigación es atacar la causa, lo que nosotros estamos haciendo. Pero también hay que hacer, además de la mitigación, es la adaptación. Van de la mano”.

En relación con los objetivos del encuentro, afirmó: “Nos interesa saber qué hacen otras ciudades, compartir experiencias, sobre todo, y también contarles e informarles cómo vamos trabajando y cuáles son nuestros resultados”.

La intendente destacó el uso de información para la toma de decisiones: “Acá se gestiona con datos, y estos datos tienen que volcarse a la RAMCC también”.

En cuanto a las acciones implementadas en materia de recolección de residuos, señaló: “Empezamos nosotros mitigando cuando al año, con el gobernador, inauguramos nuestra celda en Overa Pozo. Ya empezamos ahí a mitigar”.

Remarcó: “Mitigar significa que tenemos que ir a transición de la energía, a eficiencia energética, a generar la separación domiciliaria, y también tiene que ver con tratar la causa de todo esto”.

Chahla expuso sobre políticas de arbolado: “Nosotros hoy tenemos un inventario de arbolado urbano de 169000 árboles. Sabemos que 140.000 están sanos, 22000 están enfermos. Sabemos dónde tenemos que plantar o qué árbol hay que plantar que absorba más agua en los lugares donde hay más agua, y qué árboles hay que poner donde hay más sequías. Esto tiene que ser basado en datos y con evidencia científica”.

Asimismo, destacó las acciones vinculadas a la gestión de residuos y generación de energía: “en Overá Pozo se está transformando basura en biogás, y ahora ya en energía por primera vez. Estamos en el compostaje, no estamos tirando toda la poda. Más de diez mil toneladas fertilizando nuestros suelos”.

Fuente Comunicación Tucumán