Asamblea Nacional de Intendentes por el Cambio Climático Desde el jueves y hasta el próximo sábado, intendentes y especialistas de las principales ciudades de Argentina se reúnen en San Miguel de Tucumán para debatir sobre el fortalecimiento de las políticas ambientales.

San Miguel de Tucumán es sede de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), un encuentro federal que reúne a autoridades municipales, especialistas, organismos internacionales y empresas para debatir estrategias de desarrollo sostenible y fortalecer las políticas locales frente al cambio climático.

El encuentro federal, que comenzó este jueves y se extenderá hasta el próximo sábado 25 de abril en el Hotel Sheraton, reúne a jefes municipales de todo el país, especialistas y organismos internacionales para debatir políticas públicas ambientales y fortalecer la acción climática desde los gobiernos locales.

Entre los disertantes, se destaca la presencia de la intendente Rossana Chahla, en su carácter de anfitriona y promotora del evento regional.

La asamblea contará con la participación de intendentes de distintas provincias, además de representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados a la agenda ambiental.

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Entre las autoridades que estarán presentes en el evento se destacan el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el vicegobernador, Miguel Acevedo; la intendente Chahla; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; el intendente de San Justo y representante de la GCoM en Argentina, Nicolás Cuesta; y la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Basualdo.

Durante las tres jornadas, se debatirá una agenda que incluirá paneles institucionales, exposiciones técnicas, mesas de trabajo temáticas, rondas de negocios y recorridos por experiencias ambientales impulsadas en la capital tucumana.

La asamblea constituye el principal espacio de intercambio entre gobiernos locales del país que trabajan en políticas de acción climática y desarrollo sostenible. En esta edición, además, tendrá un carácter especial, ya que será la primera vez que se realiza en Tucumán y en el norte argentino, lo que refuerza la mirada federal del encuentro.

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Un espacio federal para fortalecer la acción climática local

La RAMCC reúne a municipios de todo el país comprometidos con la implementación de políticas públicas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y promover modelos de desarrollo sostenibles. Desde su creación, el espacio impulsa el intercambio de experiencias de gestión, la cooperación técnica entre ciudades y la elaboración de estrategias locales frente a los desafíos ambientales.

En este marco, la Asamblea Nacional se presenta como una instancia clave para analizar avances en políticas climáticas municipales, compartir experiencias territoriales y promover iniciativas replicables en distintas regiones del país.

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Durante las jornadas también se abordarán temas vinculados con gestión de residuos, energías renovables, infraestructura verde, planificación urbana sostenible, salud ambiental y adaptación al cambio climático, entre otros ejes estratégicos de la agenda ambiental municipal.

Tres jornadas de intercambio y cooperación

El encuentro se desarrollará a lo largo de tres días con actividades institucionales y técnicas.

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La jornada inaugural de este jueves estará dedicada a la recepción de las delegaciones y acreditaciones de los participantes, además de actividades de bienvenida y propuestas para conocer la ciudad anfitriona y su patrimonio histórico.

Este viernes 24 se realizará la jornada central de la asamblea, con exposiciones, paneles estratégicos, talleres y mesas temáticas orientadas a fortalecer la gestión climática municipal. También se desarrollarán rondas de negocios público-privadas, un espacio de articulación entre municipios y empresas que ofrecen soluciones tecnológicas e innovaciones vinculadas con la sostenibilidad urbana.

La programación concluirá el sábado 25 de abril con visitas técnicas y recorridos territoriales destinados a conocer proyectos ambientales impulsados en la capital tucumana, entre ellos el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” y el Parque 9 de Julio, dos iniciativas vinculadas con la educación ambiental y la preservación de espacios verdes urbanos.

Los intendentes que participan

Entre intendentes y funcionarios, confirmaron su asistencia más 200 representantes de municipios de distintas provincias del país. Este es el listado de jefes municipales presentes:

Tucumán

Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Bruno Romano (Juan Bautista Alberdi), Gabriela Susana Rodríguez (La Cocha), Antonio Moreno (Trancas), Elvio Eloy Salazar (Simoca) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena).

Córdoba

Rodolfo Margherit (Justiniano Posse), Franco Castellina (La Francia), Maximiliano Andrés (Etruria), Diego Omar Carballo (Villa del Rosario), Juan Manuel Moroni (Bell Ville), Néstor Rubén Dagúm (Almafuerte), Juan Pablo Vassia (Idiazábal), Sergio Cerda (Villa Parque Santa Ana), María Ángeles Arneudo (Río Primero), Laura Rodríguez Paredes (General Levalle), Lorena Peralta (La Puerta), Ana Paola Nanini (Colonia Caroya), Augusto Ezequiel Arietti (Luca) y Daniel Passerini (Córdoba).

Santa Fe

Mauro Gilabert (Humberto Primo), Sebastián Heredia (Fuentes), Nicolás Carotti (Arequito), Natalia Sánchez (El Trébol), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Rodrigo Müller (Esperanza), Gonzalo Aira (San Vicente), Romina López (San Guillermo), Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Marilina Edith Ascani (Serodino), Leonardo Marconcini (Soldini), Luciano Pallotti (Villa Eloísa), Amadeo Enrique Vallejos (Reconquista), Mariano Jesús Busso (Gálvez) y Roberto Carlos Sponton (Malabrigo), además de la funcionaria municipal Verónica Irízar (Santa Fe).

Buenos Aires

Julián Álvarez (Lanús) y Soledad Martínez (Vicente López)

Chubut

Damián Biss (Rawson) y Gerardo Merino (Trelew)

Santiago del Estero

Roger Elías Nediani (La Banda )

Salta

Federico Sacca (El Galpón), Franco Esteban Hernández Berni (Tartagal) y Kuldeep Singh (Rosario de la Frontera)

Jujuy

Pablo Luciano Moreira (Monterrico)

Río Negro

Daniela Salzotto (Catriel)

La Pampa

Fernanda Alonso (General Pico) y Manuel Salvador Feito (Lonquimay)

Catamarca

Erica Yamila Inga (Santa María)

Entre Ríos

Carlos Weiss (Viale) y Rosario Romero (Paraná)

Corrientes

Fernando Rubén Echeverría (Empedrado), Walter Reginaldo Martín (La Paz) y Verónica Espíndola (Curuzú Cuatiá)

Chaco

Diego Calderón (Santa Sylvina) y Roberto Benítez (Barranqueras)

Mendoza

Diego Costarelli (Godoy Cruz)

También participarán especialistas en políticas climáticas, representantes de organismos internacionales y funcionarios vinculados con áreas de ambiente y desarrollo sostenible, que aportarán su experiencia en la planificación y gestión de políticas públicas frente al cambio climático.

Tucumán, anfitriona de un encuentro nacional

La elección de San Miguel de Tucumán como sede de esta edición refuerza el posicionamiento de la ciudad dentro de la agenda ambiental y de sostenibilidad urbana, como un reconocimiento al trabajo que viene realizando en esa materia la gestión de la intendente Chahla.

La capital tucumana, además de su relevancia histórica como lugar donde se declaró la independencia argentina, busca consolidarse como referente en políticas ambientales y acción climática local, promoviendo iniciativas vinculadas con la educación ambiental, la planificación urbana sostenible y la mejora de la calidad de vida en el entorno urbano.

Con la participación de municipios de todo el país y actores internacionales, la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la RAMCC se proyecta como un espacio estratégico para fortalecer la cooperación entre ciudades y avanzar en la construcción de políticas públicas locales frente a los desafíos ambientales del presente y del futuro.

Municipalidad San Miguel de Tucumán