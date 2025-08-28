Jaldo en Monteros: “No voy a responder políticamente por lo ocurrido en Graneros” En el marco de los actos por los 271 años de la ciudad de Monteros, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a los incidentes ocurridos en Graneros, donde fue detenida una persona que gritó consignas a favor de La Libertad Avanza durante la visita del gobernador.

“Nosotros fuimos a inaugurar un puente, no me enteré de ningún incidente. Al contrario, fui el primero en salir a repudiar las agresiones al Presidente. Me sorprende que La Libertad Avanza salga a denunciar, porque yo no escuché absolutamente nada”, afirmó.

El mandatario provincial también cuestionó la reacción del espacio libertario: “Ellos creen que Tucumán es Buenos Aires. Nosotros tenemos paz social. Se equivocaron de comunicado, pero no sorprende porque suelen equivocarse en todo”.

Jaldo repasó además las obras en marcha: la inauguración de un puente, el anuncio de nuevas viviendas con el Procrear, la licitación del acueducto de Vipos, y la ejecución de la obra eléctrica en El Bracho. “Conseguimos obras esenciales para el verano, para evitar cortes de energía y mejorar el acceso al agua. Miles de familias están recibiendo soluciones concretas”, destacó, en contraste con la oposición libertaria: “Ellos no hacen nada, solo publican comunicados”.

Sobre la impugnación presentada contra la candidatura de Roberto Sánchez, Jaldo señaló: “Hicimos un gran esfuerzo para lograr estas obras. Le pido que nos ayude en la gestión, más allá de los resultados electorales. Yo no tengo una candidatura testimonial, estamos trabajando en serio. Lo que resuelva la Justicia lo vamos a acatar”.