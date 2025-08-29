¿El futuro llega en bici? Tucumán apuesta por la movilidad sustentable La bicicleta gana terreno como medio de transporte en las principales ciudades del mundo y Tucumán no es la excepción. Sin embargo, los desafíos en materia de seguridad y de infraestructura vial siguen estando en el centro del debate.

Según datos relevados en Europa, quienes eligen la bicicleta tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizados tras un accidente de tránsito en comparación con otros conductores. Este panorama evidencia la necesidad de diseñar políticas públicas que garanticen recorridos más seguros y ciudades preparadas para la movilidad sustentable.

En San Miguel de Tucumán, el movimiento Meta Bici planteó una meta concreta: 8.600 desplazamientos diarios en bicicleta. La cifra muestra que, pese a la falta de ciclovías y bicisendas, cada vez más tucumanos se animan a reemplazar el auto o el colectivo por los pedales.

El interés por promover este tipo de movilidad se reflejará del 5 al 7 de septiembre, cuando la capital provincial sea sede del 7º Foro Argentino de la Bicicleta. El encuentro reunirá a especialistas, colectivos ciclistas y autoridades para debatir sobre urbanismo, inclusión, género, salud y seguridad vial. Además, se realizarán recorridos en bicicleta por la ciudad, talleres y charlas abiertas a la comunidad.

Aun así, los ciclistas locales advierten que la infraestructura no acompaña el crecimiento del uso de la bici. En la actualidad, Tucumán presenta un déficit de ciclovías, lo que expone a los usuarios a mayores riesgos en el tránsito. Por eso, desde la Municipalidad se incluyó en el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) la propuesta de crear bicisendas exclusivas, tomando como base los datos aportados por organizaciones sociales.

El desafío es claro: construir una ciudad más amigable y segura para la bicicleta, capaz de reducir la contaminación, agilizar la movilidad y mejorar la calidad de vida.