Jaldo impulsará un proyecto de reforma de la Constitución Provincial abarcativo El ministro del Interior, Darío Monteros, afirmó que el gobernador, Osvaldo Jaldo, promoverá un proyecto de reforma de la Constitución Provincial inclusivo para todos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro del Interior, Darío Monteros, expresó que el gobernador, Osvaldo Jaldo, impulsará un proyecto de reforma de la Constitución Provincial que sea abarcativo para todos, y que tenga el consenso del bloque oficialista, de los órganos principales del Partido Justicialista y de todos los sectores de la vida productiva y social de la provincia. Dijo que la iniciativa presentada por un grupo de legisladores, no es la oficial pero que celebra igualmente la presentación cómo de seguro lo harán otros Legisladores de los otros espacios políticos.

Monteros se refirió al planteo de la necesidad de una reforma de la Constitución Provincial realizado días atrás por el gobernador Osvaldo Jaldo y sostuvo que desde el Gobierno provincial se buscará desarrollar una propuesta abarcativa y consensuada con todo el bloque del oficialismo.

Puntualizó que quien desde un inicio se expresó sobre la posibilidad necesidad de una reforma constitucional fue el mandatario tucumano: “esto es producto de que nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, sobre la necesidad de una reforma constitucional, ya dio los indicios el 29 de octubre cuando asumió, después lo ratificó y lo anunció el primero de marzo en el inicio del periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura” y continuó: “después del Pacto de Mayo que se firmó en la Casa Histórica, con el presidente Javier Milei y los 18 gobernadores, al otro día volvió a anunciar esta necesidad y convocó a todos los espacios políticos que tienen rango y cargos institucionales, como también a aquellos espacios políticos que no lo tienen. Convocar a distintos sectores, a la Iglesia, a los gremios, a las distintas instituciones no gubernamentales, para trabajar en un acuerdo que garantice soluciones a la gente”.

Agregó que “cuando el gobernador esté en Tucumán, elevará y consensuará con el bloque completo de legisladores que tenemos en la Legislatura, evaluará con los órganos del Partido Justicialista para presentar un proyecto del oficialismo. Que no tan solo queda en una reforma electoral, sino que va por distintos ítems y necesidades de la provincia. Por eso el consenso es abarcativo con todos los sectores porque realmente queremos un acuerdo, y después sí es necesario hacer la reforma electoral, la reforma como se la quiera plantear en un consenso, no hay duda de que va a ser para beneficio de todos los tucumanos y no tiene que ser para el traje a medida de cada uno de los políticos”.

MIRA TAMBIÉN Obras en Yerba Buena: conocé cuáles son los cortes de tránsito programados

“Yo creo que hoy los políticos tenemos que estar al servicio de las necesidades de la gente y esto es lo que quiere Osvaldo Jaldo. Un acuerdo y una reforma para beneficiar a todos los tucumanos y a todos los sectores que componen la provincia de Tucumán: desde la industria azucarera, la agricultura, la ganadería, el citrus, la producción y todos los sectores industriales. Es lo primordial que quiere el gobernador para la provincia de Tucumán, y lo que compete a la política, se verá cuál será el sistema electoral. Esto lo van a consensuar seguramente con todos los estamentos políticos”, concluyó.

El legislador Vargas Aignasse conversó con Vivo AM sobre el proyecto de reforma de la Constitución Provincial, destacando la importancia de un debate amplio y participativo. “Queremos que se debata y se discuta”, afirmó Aignasse, subrayando que no es necesario modificar la constitución en su totalidad, sino enfocarse en puntos específicos que requieren ajustes.

En su intervención, Aignasse también expresó su postura sobre el sistema de acoples en las elecciones, manifestando su desacuerdo con el mismo. “Siempre estuve en desacuerdo con el sistema de acoples”, señaló, y agregó que “los acoples son un exceso de la política”.