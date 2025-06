Jaldo intervino Alberdi y designó a Guillermo Norry como interventor El gobernador Osvaldo Jaldo intervino el municipio de Alberdi y designó a Guillermo Norry como interventor tras la difusión de un audio que vincula a funcionarios locales con el narcotráfico.

El Gobierno de Tucumán resolvió intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi tras la difusión de un audio que vincula al ahora exintendente Luis “Pato” Campos con un empresario sospechado de narcotráfico, en un escándalo que sacudió el sur provincial y activó un fuerte operativo político y judicial.

La decisión fue tomada por el gobernador Osvaldo Jaldo y se oficializó durante la madrugada del lunes con la firma del decreto correspondiente. El contador Guillermo Norry fue designado como interventor, con el objetivo de normalizar la situación institucional hasta tanto se convoque a elecciones. La medida será enviada a la Legislatura para su convalidación formal, aunque desde el oficialismo se anticipa que el respaldo político está garantizado.

El hecho que precipitó la intervención fue la viralización de una conversación entre Campos y el empresario Roque “Chipi” Jiménez, quien ya estaba bajo la lupa judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico. El propio intendente reconoció que era su voz la que se escuchaba en la grabación, pero negó cualquier relación con la comercialización de drogas. “Sí, soy yo, pero no tengo nada que ver con la droga y no voy a renunciar”, declaró el viernes, luego de una reunión con el ministro del Interior, Darío Monteros. Ese día, el gobernador Jaldo optó por no recibirlo.

Desde entonces, la situación escaló rápidamente. El Ministerio Fiscal se abocó de lleno a la investigación de los hechos, por disposición del titular del organismo, Edmundo Jiménez. La fiscal Regional de Concepción, Mónica García de Targa, junto al fiscal de Narcomenudeo del Centro Judicial Capital, José San Juan, comenzaron a tomar las primeras medidas judiciales.

Debido a que Campos cuenta con fueros, se requirió una autorización judicial para avanzar. El juez Fabián Rojas habilitó el inicio de la investigación jurisdiccional el sábado, y el domingo se concretaron allanamientos en dos domicilios vinculados a “Chipi” Jiménez. Una de las viviendas es habitada por sus padres y la otra funcionaría como oficina. El empresario no fue encontrado en los lugares, y se presume que estaría residiendo en San Miguel de Tucumán. En paralelo, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de la vivienda del intendente.

El operativo de intervención del municipio se puso en marcha en las primeras horas del lunes, con fuerzas de la Policía y de Gendarmería ingresando a la sede de la Intendencia, el Concejo Deliberante y las residencias particulares de Campos y su secretario de Hacienda, José Roldán. Este último también fue mencionado en la grabación como parte de la presunta red de vínculos con el narcotráfico.

Desde el inicio de su gestión, Jaldo ha sostenido una política de “tolerancia cero” frente a funcionarios vinculados al delito, con un fuerte impulso a la Ley de Narcomenudeo y el despliegue del Operativo Lapacho en el norte provincial.

