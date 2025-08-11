Jaldo llamó a terminar con las divisiones y pidió diálogo entre Nación, provincias y Congreso El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, instó este lunes a que la Argentina avance hacia el diálogo y el trabajo conjunto para superar las divisiones políticas que, según consideró, afectan al país. En ese marco, reclamó que el presidente Javier Milei y el Congreso coordinen esfuerzos para elaborar leyes en común y evitar enfrentamientos institucionales.

“Tenemos que trabajar en equipo, hay mucha gente que la está pasando mal. Milei se va a pasar cuatro años vetando leyes y, cuando mire atrás, se dará cuenta que no ha hecho nada por Argentina”, advirtió Jaldo en rueda de prensa.

El mandatario provincial subrayó que el Presidente fue elegido por “14 millones de argentinos” y que, pese a no haberlo votado, su responsabilidad como gobernador es buscar consensos. “Aspiro a que esta Argentina empiece de una vez por todas a terminar con las grietas, porque hay discursos que agrietan mucho y eso realmente le causa daño al país y a nuestra querida patria”, señaló.

Jaldo consideró clave que el Congreso y el Poder Ejecutivo trabajen en conjunto. “¿De qué sirve que senadores y diputados saquen leyes y el Presidente las vete o que después se judicialice? Así, el Presidente se va a pasar los cuatro años vetando leyes”, reiteró.

En la misma línea, remarcó que la sociedad reclama acuerdos y entendimiento: “Lo que nos está pidiendo la gente es que el Gobierno Nacional dialogue con las provincias y que el Presidente dialogue con los diputados y senadores”.

Finalmente, valoró que Milei haya anunciado que no continuará con las agresiones políticas. “Ojalá cumpla con el discurso, eso sería un buen empezar. Pero en Tucumán tenemos que seguir trabajando. Lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie nos lo va a venir a hacer de afuera”, concluyó.