Jaldo mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación y a los gobernadores del norte El mandatario tucumano encabezó el encuentro previo al Consejo Federal de Seguridad Interior.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió este viernes en Casa de Gobierno a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco de una nueva sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior, que reúne a mandatarios y autoridades de seguridad de las provincias del NOA y comenzó a sesionar a las 10.

Durante la reunión previa en el despacho del primer mandatario tucumano, las autoridades avanzaron en el análisis de estrategias conjuntas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, con especial foco en la incidencia de los vuelos ilegales y el crimen organizado en la región.

Estuvieron presentes los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

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