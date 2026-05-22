Jaldo y Monteoliva encabezaron el Consejo Federal de Seguridad Interior El Primer Mandatario recibió en Casa de Gobierno a la ministra de Seguridad de la Nación y a gobernadores del norte, en un encuentro centrado en la coordinación regional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y los vuelos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió este viernes en Casa de Gobierno a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco de la primera sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior, que reunió a mandatarios y autoridades de seguridad de las provincias del NOA.

Participaron del encuentro los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

Durante el encuentro, las autoridades nacionales expusieron los alcances del Programa Colibrí, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y financiada por la Unión Europea, orientada a combatir el transporte de cocaína mediante avionetas clandestinas y vuelos no comerciales.

Durante su discurso de apertura, el Primer Mandatario agradeció la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación y provinciales y destacó la importancia de concretar un encuentro regional para abordar problemáticas comunes en materia de seguridad.

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El Gobernador puso en valor los resultados obtenidos a partir de las políticas de seguridad implementadas en la provincia durante los últimos años. “Nuestra provincia de Tucumán hace dos años viene bajando los índices delictivos y también viene ayudando al Gobierno nacional a bajar los índices de homicidio”, subrayó al destacar la continuidad del trabajo conjunto entre Nación y Provincia.

Jaldo también reconoció la participación de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que integraron el encuentro regional.

En otro tramo, el Gobernador remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre Nación y provincias frente al complejo contexto social y económico actual.

“Ministra, quiero agradecerle esta convocatoria porque, en reiteradas oportunidades, y sabiendo que usted recorre todas las provincias, hablando con los gobernadores veníamos planteando la necesidad de realizar un encuentro regional de estas características, sobre todo en un área tan sensible e importante como es la seguridad”, afirmó Jaldo.

Finalmente, Jaldo subrayó la importancia de trabajar coordinadamente para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y enfrentar el avance del delito organizado en la región. “Por eso creo que más que nunca tenemos que trabajar juntos en un área de estas características”, concluyó.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó el carácter federal del encuentro y valoró la conformación del primer Consejo Regional de Seguridad Interior del NOA. “Es un honor estar en esta mesa, en este primer Consejo Regional de Seguridad Interior que se reúne hoy aquí, en la ciudad de Tucumán, en el marco del NOA, y que forma parte de una visión que reconoce el rol estratégico de la articulación entre la Nación y las provincias”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la política de seguridad impulsada por el Gobierno nacional se apoya en una coordinación permanente entre jurisdicciones. “Esto responde a una decisión política muy clara: la seguridad en Argentina es un ejercicio profundamente federal”, afirmó.

Al contextualizar el escenario regional, la funcionaria advirtió sobre el avance del crimen organizado en América Latina y remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre provincias y Nación. “Sabemos que la seguridad no se puede gestionar en solitario ni individualmente. Hoy, más que nunca, el territorio juega un rol fundamental en la toma de decisiones de seguridad”, señaló.

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Asimismo, alertó sobre la magnitud del fenómeno criminal en la región. “América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo. Concentra el 35% de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo, pese a representar solo el 8% de la población”, indicó.

En relación con las acciones impulsadas en el NOA, la ministra destacó los resultados alcanzados a partir del trabajo articulado entre las fuerzas federales y las provincias. “En dos años hemos incautado más cocaína que en los cuatro años de la gestión anterior: 25.345 kilos. Esto significa más de 540 millones de dólares que no van a llegar a los flujos del narcotráfico”, detalló.

Además, precisó que los operativos en el norte argentino mostraron un crecimiento sostenido. “En el NOA, comparando los últimos dos años con el período anterior, las incautaciones de cocaína crecieron un 73%, las de cannabis un 120% y las drogas sintéticas más de un 500%”, afirmó.

La funcionaria nacional también resaltó la participación activa de las provincias en la lucha contra el narcotráfico. “Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy tomaron la firme decisión de asumir su compromiso en esta lucha y hoy son referencia en materia de desfederalización”, expresó.

Por último, Monteoliva anunció la firma de nuevos acuerdos vinculados al control aéreo y subrayó la importancia de ampliar las herramientas de cooperación regional. “Queremos concretar convenios específicos en materia de tránsito aéreo irregular con Salta, Jujuy y Tucumán. Cada adhesión provincial amplía la red de control y la vuelve mucho más efectiva”, concluyó.

El gobernador de Santiago del Estero, agradeció la convocatoria del gobernador Osvaldo Jaldo y la presencia de la ministra de Seguridad Monteoliva, junto a los mandatarios del NOA.

En ese marco, destacó el valor del encuentro al señalar que “es fundamental esta reunión del primer Consejo Federal de Seguridad Interior, porque pone de manifiesto un tema central que tiene que ver con la seguridad de nuestros ciudadanos en todo el norte argentino”.

Asimismo, remarcó los desafíos en materia de seguridad al afirmar que “hay que pensar y repensar el recurso humano, la capacitación, la aplicación de tecnología y equipamiento, en el marco de una inteligencia que priorice la ejecución de medidas para enfrentar el narcotráfico y los delitos complejos”.

Por último, sostuvo la necesidad de un trabajo coordinado entre Nación y provincias: “Hace falta decisión política, las provincias la tienen a través de sus gobiernos y la Nación también está haciendo su esfuerzo. En el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales vamos a obtener resultados por el bien de nuestra comunidad”.

El gobernador de Jujuy, valoró el encuentro interprovincial del Consejo Federal de Seguridad Interior y resaltó la importancia del trabajo coordinado entre Nación y las provincias del NOA para enfrentar el narcotráfico y el contrabando.

“Primero agradecer a Tucumán el recibimiento y la invitación por parte del gobernador Osvaldo Jaldo y a la ministra de Seguridad que se haga presente acá junto a los gobernadores colegas”, expresó.

Sadir señaló la relevancia del espacio al afirmar que “es muy importante este consejo interprovincial de seguridad interior, porque el NOA requiere un trabajo conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales y, advirtió que “más del 60 por ciento de la actividad del narcotráfico de cocaína se realiza en el NOA”, lo que exige “reforzar el control y la coordinación”.

Destacó la necesidad de fortalecer los recursos operativos: “Hay que dotar de más equipamiento y tecnología a las fuerzas para mejorar la capacidad de respuesta frente al delito”, concluyó.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó la importancia del trabajo conjunto entre Nación, provincias y fuerzas de seguridad para enfrentar el narcotráfico en la región, en el marco del encuentro del Consejo Federal de Seguridad Interior realizado en Tucumán.

En ese sentido, remarcó que la problemática trasciende jurisdicciones y requiere coordinación permanente. “El crimen organizado no respeta límites ni fronteras; por eso debemos estar más unidos que nunca”, expresó.

Sáenz valoró los avances de los operativos conjuntos en el NOA y destacó la presencia de fuerzas federales en la frontera norte. “Por primera vez en la historia, Prefectura Naval está en nuestra provincia y más de 1.700 efectivos trabajan en el territorio”, señaló.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la tecnología y los sistemas de control aéreo en la región. “Tenemos que seguir mejorando la radarización y el control del espacio aéreo para enfrentar el narcotráfico”, afirmó.

Finalmente, el mandatario salteño pidió priorizar la inversión en seguridad y mejorar las condiciones del personal que trabaja en la frontera. “Quienes defienden la patria todos los días deben tener reconocimiento y un salario digno. La seguridad no es un gasto, es una inversión”, concluyó.

Por Tucumán acompañaron al Primer Mandatario el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib; el subsecretario del Servicio Penitenciario, Sebastián Tula Rizo; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; el director del Servicio Penitenciario de Tucumán, Antonio Quinteros; y el subdirector del organismo, Diego Leal.

También participaron autoridades nacionales vinculadas al área de seguridad y narcotráfico, entre ellas el subsecretario de Articulación Federal, Martín Matzkin; el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Cichello; el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Seguridad Interior, Iván Velasco; el director nacional de Fronteras e Hidrovías, Gustavo Ferragut; y el coordinador del Proyecto de Drogas Sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Luis Ignacio García Sigman.

También participaron representantes de las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos Luis Alejandro Rolle, de la Policía Federal Argentina; Claudio Brilloni, de Gendarmería Nacional Argentina; Carlos Tonelli Banfi, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y autoridades del Ejército Argentino.

En representación de Catamarca asistieron además el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga, y el subjefe de Policía, Omar Gustavo Seiler.

Por Salta participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras; el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Antonio Bustos; y el subjefe de Policía, Walter Osvaldo Toledo.

La delegación de Jujuy estuvo integrada por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Ariel Gil Urquiola, a cargo del Ministerio.

Por Santiago del Estero participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Bernardo Herrera; el secretario de Seguridad, Marcelo Pato; y el jefe de Policía, Laureano Silva.

Fuente Comunicación Tucumán