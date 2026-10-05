Analizan un posible asueto en Tucumán por la visita del Papa León XIV a la Argentina “No sé cuándo tendremos otro Papa en Argentina, pero también debemos considerar la situación de aquellos que comercializan, producen, industrializan, porque dos días de asueto les va a doler mucho en las economías mensuales”, sostuvo el Primer Mandatario provincial.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para los días 9, 10 y 11 de noviembre, y señaló que analiza la posibilidad de establecer un asueto en Tucumán para facilitar la participación de los tucumanos que quieran acompañar al Sumo Pontífice.

La agenda oficial contempla un feriado nacional para el 9 de noviembre, mientras que el 10 serán feriados locales en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 11, la medida alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

Ante la posibilidad de disponer un asueto en Tucumán para el 10 y 11 de noviembre, el mandatario planteó la necesidad de contemplar tanto el interés de los ciudadanos por participar de la visita papal como la situación económica que atraviesan comercios, industrias y otras actividades del sector privado.

“Estamos conversando, porque la verdad que no hay duda que muchos tucumanos y tucumanas van a querer acompañar al Papa. De eso soy consciente y hay muchos que trabajan en la actividad privada”, sostuvo.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que la decisión debe contemplar la realidad de los sectores que sostienen su actividad económica y cumplen con compromisos salariales y comerciales. “Pero también tenemos que ponernos del otro lado del mostrador, y hoy dar asueto y cerrar los comercios por dos días, comercios que no la están pasando bien, que la están peleando para subsistir, para asumir compromisos salariales, para levantar cheques de compra de insumos, me parece que suena a mucho un asueto de dos días”, señaló.

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El mandatario destacó la importancia de la visita del Papa León XIV y la posibilidad de que los tucumanos puedan participar de las actividades previstas durante su estadía en el país. “Por eso este gobernador está tratando de poner un equilibrio o de buscar la forma de que aquellos que quieran ver al Papa, que me parece muy bien, ya que tenemos la posibilidad de tenerlo al Papa en la Argentina, puedan acompañarlo”, expresó.

Jaldo también puso el foco en las consecuencias que podría generar un asueto de dos días para los sectores productivos y comerciales. “No sé cuándo tendremos otro Papa en Argentina, pero también debemos considerar la situación de aquellos que comercializan, producen, industrializan, porque dos días de asueto les va a doler mucho en las economías mensuales y anuales que están teniendo”, afirmó.

Por último, el Gobernador indicó que aguardará las definiciones protocolares establecidas entre el Gobierno nacional y el Vaticano para determinar los pasos a seguir en la provincia. “Yo me voy a ajustar al protocolo que tenga la Nación con el Vaticano”, cerró.

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Fuente Comunicación Tucumán