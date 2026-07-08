Jaldo: “Que dejemos las diferencias y que las grietas no vuelvan más” En el marco de la vigilia por el Día de la Independencia, el gobernador destacó el carácter federal de la celebración, dio la bienvenida a las autoridades nacionales y provinciales que participaron de los actos oficiales e invitó a los argentinos a vivir la fecha patria con espíritu de unidad y reflexión.

La provincia de Tucumán comenzó a vivir la celebración por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia con una multitud que colmó la Plaza Independencia para participar de los espectáculos artísticos y de la tradicional vigilia que precedió a los actos oficiales del 9 de Julio.

En ese contexto, el gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su satisfacción por compartir una nueva conmemoración de la fecha patria desde la provincia donde se declaró la Independencia argentina y destacó el significado histórico de Tucumán para el país.

“Hoy, desde Tucumán, desde el Jardín de la República y capital simbólica de la República Argentina, rendimos homenaje a todos los próceres y festejamos un aniversario más de esa gran gesta que significó que nuestra querida patria se declarara independiente. Desde aquí les enviamos un afectuoso saludo a todos los argentinos y a quienes nos visitan para que podamos vivir esta fiesta con el fervor patriótico que nos identifica”, sostuvo.

El mandatario también dio la bienvenida al presidente de la Nación, a las autoridades nacionales y a los gobernadores que participarán de la celebración oficial. “Los recibimos con los brazos abiertos, como lo hacemos cada 9 de Julio. Bienvenido señor Presidente, bienvenidas todas las autoridades nacionales y los colegas gobernadores que llegaron para acompañar esta gran gesta de la República Argentina”, afirmó.

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Jaldo destacó la masiva participación de vecinos y visitantes y remarcó el carácter popular de la celebración. “Esta es una verdadera fiesta del pueblo argentino y del pueblo tucumano. La Plaza Independencia está casi colmada de familias, con padres, madres, niños y vecinos que llegaron desde distintos lugares para disfrutar esta Fiesta Patria”, expresó.

En ese sentido, convocó a que la conmemoración sirviera también como un momento de reflexión y de encuentro entre los argentinos. “Que de una vez por todas dejemos las diferencias y que las grietas no vuelvan más. Esas grietas tanto daño le hicieron a nuestra patria. Esta fecha nos tiene que encontrar pensando cómo aportar para que la Argentina sea cada día más grande y más digna de ser vivida”, manifestó.

Asimismo, llamó a fortalecer los valores democráticos y la unidad nacional. “Más allá de las diferencias políticas, hay que hacer un alto en el camino para buscar la unidad, seguir sosteniendo este país libre y soberano y trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos”, señaló.

Consultado sobre la llegada del presidente de la Nación, el Gobernador explicó que el desarrollo de las actividades quedó sujeto al protocolo oficial. “Desde que el Presidente pisa suelo tucumano comienza a regir el protocolo nacional. Nosotros ponemos toda nuestra predisposición y organización para que él, las autoridades nacionales y todos los visitantes vivan una verdadera fiesta de la familia”, indicó.