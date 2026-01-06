Jaldo ratificó el diálogo con Nación y anticipó una reunión con el ministro Santilli El mandatario puso el foco en la necesidad de construir consensos para el desarrollo del país y de las provincias: “Ustedes saben que Tucumán ha sido y es una provincia dialoguista. Yo siempre digo, a la Argentina la sacamos entre todos o no sale o no sale nunca”.

El gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado por medios locales sobre una posible reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y reafirmó la vocación dialoguista de Tucumán como eje de la gestión provincial.

Al diferenciar los tiempos de gestión de los procesos electorales, Jaldo remarcó que el diálogo debe primar por sobre las disputas políticas. Al respecto, señaló: “No podemos vivir de elecciones ni de campañas electorales permanentemente. La gente nos vota para que nos pongamos a trabajar”.

En esa línea, el Gobernador amplió el alcance del diálogo institucional que impulsa su administración, tanto a nivel provincial como nacional. “La gente nos vota para que exista el diálogo, el diálogo del gobernador con los intendentes, con los comisionados, con los legisladores y también el diálogo con el gobierno nacional”, sostuvo.

Al referirse a la relación con la Casa Rosada, Jaldo descartó una postura de confrontación y defendió una oposición responsable. “No porque sea de otro espacio político tenemos que someter a la provincia de Tucumán a ser una oposición institucional al gobierno nacional. Nosotros tenemos que tener buen diálogo”, afirmó.

En ese marco, explicó que el intercambio con la Nación es una herramienta clave para defender los intereses provinciales. “A través del diálogo tenemos que exigir que a Tucumán le den lo que le corresponde en materia de obras públicas, recursos, ATN y los impuestos a los combustibles líquidos que son de las provincias y no se coparticipan”, indicó.

Finalmente, el Gobernador confirmó que mantendrá encuentros con las autoridades nacionales y contextualizó esa decisión en una lógica de continuidad institucional. “Este gobernador tiene un diálogo permanente y no hay duda que con el ministro del Interior, Diego Santilli, nos vamos a reunir como nos hemos venido reuniendo siempre”, expresó.

Fuente: Comunicación Tucumán