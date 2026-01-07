El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, definió el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el territorio nacional. Tras coordinar con las autoridades de las 24 jurisdicciones, se estableció el compromiso unánime de garantizar el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, conforme a la normativa vigente.
El cronograma en Tucumán
Para la provincia de Tucumán, la fecha de inicio de clases quedó fijada para el lunes 2 de marzo, alineándose con el grupo mayoritario de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
En cuanto al descanso de mitad de año, el receso invernal para los estudiantes y docentes tucumanos tendrá lugar entre el 13 y el 24 de julio. Finalmente, el ciclo lectivo en la provincia concluirá el 18 de diciembre.
Las provincias que arrancan antes
El calendario muestra disparidades en el inicio de la actividad. La provincia vecina de Santiago del Estero será la primera en abrir las aulas, comenzando el 18 de febrero.
-
23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.
-
24 de febrero: Tierra del Fuego.
-
25 de febrero: CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.
Vacaciones de invierno: tres turnos
El receso invernal se organizó en tres grupos escalonados para favorecer el movimiento turístico:
-
Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
-
Del 13 al 24 de julio: Tucumán, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
-
Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Santiago del Estero y Chaco.
Cuándo terminan las clases
La finalización del ciclo también será escalonada en diciembre:
-
17 de diciembre: Formosa.
-
18 de diciembre: Tucumán, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
-
22 de diciembre: Buenos Aires, Mendoza y Misiones.
-
23 de diciembre: La Pampa.