Jaldo recibió a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Casa de Gobierno En el marco del 210° aniversario de la gesta patria, el gobernador y el vicegobernador Miguel Acevedo le dieron la bienvenida formal a la titular del Senado. De la recepción participaron autoridades locales, legisladores y mandatarios de otras provincias.

En el marco de la cargada agenda de actos oficiales por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió esta mañana en su despacho de la Casa de Gobierno a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La funcionaria nacional arribó a la provincia para formar parte de las actividades conmemorativas centrales de este 9 de Julio.

Durante el encuentro protocolar, el mandatario provincial estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, y por el vicegobernador Miguel Acevedo, quienes le dieron la bienvenida formal a la titular del Senado antes del inicio del programa oficial. La agenda de las autoridades continuará con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Independencia y el Solemne Tedeum en la Catedral.

Amplia presencia política y respaldo federal

La recepción institucional en el Palacio de Gobierno contó con una fuerte presencia de figuras políticas, marcando el pulso de una jornada con gran acompañamiento federal e institucional. Entre los presentes de otras provincias destacaron el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunutto.

El arco político local y legislativo también se hizo presente de manera contundente. Participaron del encuentro la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la senadora nacional Beatriz Ávila; las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero del cuerpo, Aldo Salomón; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; y la esposa del vicegobernador, Miryam Segura.

El acompañamiento del Gabinete provincial

Por parte del Poder Ejecutivo local, el Gobernador estuvo respaldado por su equipo de trabajo casi en su totalidad. Asistieron los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social) y Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público).

A la comitiva gubernamental se sumaron también el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya.

Comunicación Tucumán