Los alumnos que residen y estudian en la Capital pueden tramitar la tarjeta SUBEM hasta el 29 de Mayo El beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles que residan en la capital tucumana y permite viajar gratis en las líneas urbanas durante el ciclo lectivo 2026.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informa que el próximo 29 de mayo vence el plazo para gestionar por primera vez, renovar o retirar la tarjeta del Boleto Educativo Municipal (BEM) correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Los estudiantes que aún no realizaron el trámite pueden hacerlo sin turno previo en la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, de lunes a viernes de 8 a 18. La atención se realiza por orden de llegada y ya no rige el sistema de turnos por orden alfabético que se aplicó durante las primeras semanas del operativo.

Hasta el momento, el programa SUBEM (SUBE + BEM) ya alcanzó a más de 37.000 alumnos de niveles primario, secundario, terciario y universitario que viven en la capital tucumana y concurren a establecimientos públicos de la ciudad, de un universo estimado de unos 40.000 estudiantes en condiciones de acceder al beneficio.

La directora de Respuesta Rápida del Municipio, María Belén Pereyra Colombano, destacó el alcance que tuvo el operativo durante los últimos meses. “Llevamos entregadas más de 37.000 tarjetas que abarcan alumnos primarios, secundarios, universitarios y terciarios, y a eso hay que sumarles también a los docentes municipales”, explicó. “Esperábamos aproximadamente 40.000 personas, que es el número de beneficiarios del año pasado, así que estamos muy cerca de ese objetivo”, agregó.

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Con las tarjetas SUBEM, los estudiantes pueden viajar de manera gratuita en las líneas de ómnibus urbanos de la 1 a la 19 durante todo el ciclo lectivo 2026.

Últimos días para completar el trámite

El 29 de mayo será la fecha límite para completar el trámite, ya que luego comenzará la etapa administrativa de cierre del operativo.

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“Ese viernes va a ser el último día que vamos a realizar esta entrega, que se hace de lunes a viernes de 8 a 18 por orden de llegada y demora apenas tres minutos”, indicó Pereyra Colombano.

La funcionaria explicó que el cierre del operativo responde también a cuestiones organizativas internas. “Necesitamos reordenar el personal que está trabajando en el operativo, reducir los puestos de atención y avanzar con los trámites administrativos, que son muy importantes porque la Municipalidad se encarga del pago del boleto al 100%”, señaló.

En ese sentido, advirtió que quienes no completen el trámite antes de esa fecha no podrán acceder al beneficio durante lo que resta del ciclo lectivo.

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Requisitos para acceder

Para completar el trámite, los estudiantes deben presentarse en San Lorenzo 1270 con la siguiente documentación:

· Último ejemplar del DNI.

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· Constancia de alumno regular o libreta escolar.

· Tarjeta SUBE utilizada el año pasado, en caso de haber sido beneficiarios previamente.

Además, es requisito tener domicilio en San Miguel de Tucumán y asistir a establecimientos educativos públicos ubicados en la capital.

La directora de Respuesta Rápida recordó que el trámite es ágil y gratuito. “El documento nacional de identidad es fundamental porque trabajamos con el número de trámite y tiene que ser el último ejemplar”, explicó.

También indicó que quienes ya tenían el beneficio deben actualizarlo para mantenerlo activo durante este año. “Si tienen la tarjeta del año pasado la traen y la renovamos; si no, les entregamos una nueva sin ningún tipo de costo”, detalló.

Incluso, el trámite puede ser realizado por otra persona en representación del estudiante. “No hace falta que venga el titular del beneficio; puede acercarse un familiar o un amigo con la documentación y no hay ningún inconveniente”, aclaró.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán