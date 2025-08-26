Impugnan la candidatura de Jaldo a diputado nacional El frente electoral “Unidos por Tucumán” presentó un recurso de apelación ante la Justicia con el objetivo de revocar la candidatura del actual gobernador Osvaldo Jaldo a diputado nacional por la alianza “Frente Tucumán Primero”.

La presentación sostiene que la postulación es “inviable” por dos motivos principales:

Una prohibición expresa de la Constitución Nacional, que impediría a Jaldo competir para ese cargo mientras ejerce la gobernación. El carácter “testimonial” de la candidatura, lo que, según los denunciantes, constituye “una verdadera afrenta para el electorado”.

Desde el espacio opositor remarcaron que el planteo busca garantizar transparencia en el proceso electoral y evitar que la postulación del mandatario provincial se utilice como una herramienta meramente simbólica, sin intención real de asumir en el Congreso.

MIRA TAMBIÉN Desarticularon dos puntos de comercialización de drogas en Villa Alem

La Justicia electoral deberá ahora analizar el recurso y resolver si habilita o no la candidatura de Jaldo en los próximos comicios.