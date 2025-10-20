Jaldo se despegó del delegado que presionó a empleados y anticipó posibles sanciones El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se distanció de las declaraciones del delegado comunal de Gobernador Garmendia, Marcelo Zalazar, quien amenazó a trabajadores estatales con despedirlos si no votaban al oficialismo en las elecciones del 26 de octubre.

“No estamos para nada de acuerdo y desde el Ministerio del Interior ya se le hizo un llamado de atención”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa tras supervisar obras en la Maternidad Provincial.

Además, confirmó que el Gobierno analiza medidas disciplinarias: “Se está evaluando qué tipo de sanción aplicar. No podemos permitir amenazas de este tipo, y menos dirigidas a los empleados públicos, que son el eslabón más frágil y a quienes debemos proteger”.

El video que expuso la amenaza fue transmitido en vivo por Facebook durante una capacitación sobre la Boleta Única de Papel. Las declaraciones de Zalazar desataron el repudio opositor y derivaron en una denuncia judicial por presunta coacción electoral.

“En Tucumán tenemos un Estado presente”

Consultado sobre las críticas del presidente Javier Milei durante su visita de campaña, Jaldo evitó la confrontación directa pero defendió la gestión provincial.

“No le voy a contestar desde el plano electoral al presidente ni a sus candidatos. Simplemente digo que en Tucumán tenemos un Estado presente, con una salud pública reconocida a nivel nacional”, expresó.

También subrayó la importancia de fortalecer la educación y la seguridad: “Los tucumanos quieren más atención en salud, más educación para sus hijos y más seguridad para sus familias. Esas son nuestras prioridades”.