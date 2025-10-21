El sol salió a las 06:40 y se pondrá a las 19:32, en el marco de una jornada que se espera cálida, con una máxima de 31°C.
El pronóstico extendido anticipa que el calor continuará durante toda la semana:
-
Miércoles: mínima de 20°C y máxima de 33°C.
-
Jueves: mínima de 20°C y máxima de 33°C.
-
Viernes: leve descenso, con mínima de 20°C y máxima de 29°C.
-
Sábado: nuevamente cálido, mínima de 18°C y máxima de 32°C.
-
Domingo: condiciones agradables, con mínima de 17°C y máxima de 30°C.
Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución ante la baja visibilidad por humo y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas previstas para los próximos días.