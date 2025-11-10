Finalizó la zafra azucarera 2025 en Tucumán con cifras que superan las expectativas La provincia de Tucumán dio por finalizada la zafra 2025 con cifras que no solo cumplieron, sino que superaron las proyecciones iniciales, consolidando una campaña "muy buena en líneas generales" para la industria sucroalcoholera local.

El cierre oficial ocurrió el sábado, cuando el ingenio La Florida, el último en actividad, culminó sus labores. Los datos finales revelan un récord de caña molida, que demuestra el potencial productivo del parque industrial tucumano.

Molienda Récord: 17,6 Millones de Toneladas

Según el informe actualizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), la provincia alcanzó un total de 17.640.452 toneladas de caña molida.

Esta cifra no solo superó la estimación inicial de 17.600.000 toneladas (un avance del 100,23%), sino que también representa un incremento del 5% respecto a la campaña de 2024.

respecto a la campaña de 2024. Los datos, reportados al Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), se alcanzaron tras 210 días de actividad.

Factor Clave: Condiciones Meteorológicas Favorables

Hernán Salas López, director técnico de la Estación Experimental, hizo un balance en LV12 y atribuyó el éxito a la continuidad del trabajo.

“Fue una campaña productivamente muy buena en líneas generales. Las condiciones meteorológicas fueron bastante favorables al desarrollo de la zafra, hubo muy pocas interrupciones por lluvia y todos los ingenios pudieron moler en buen ritmo”, destacó Salas López.

El director subrayó que el buen ritmo de molienda fue “muy importante y se mostró el potencial del parque industrial local con el tema sucroalcoholero”.

Liderazgo Regional y Futuro del Bioetanol

La importancia de esta actividad va más allá de la producción de azúcar: Tucumán es el líder en el noroeste argentino en la producción de bioetanol.

Salas López manifestó la gran expectativa que genera el futuro de la ley de biocombustibles, esperando que los cambios sean favorables para la región. “La industria sucroalcoholera es la actividad de mayor peso e impacto social y económicamente. Es de gran importancia para la provincia que a la actividad le vaya bien“, concluyó.