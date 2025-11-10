Chahla reclama “reglas claras” tras el paro de ómnibus y niega motivos políticos Tras la resolución del conflicto que paralizó el transporte urbano la semana pasada, la intendenta de la Capital, Rossana Chahla, exigió establecer mecanismos transparentes y rigurosos para evitar que los vecinos vuelvan a quedarse sin servicio "de un día para el otro". Aunque descartó que el paro haya sido un "golpe político" contra el Municipio, la jefa municipal fue enfática en la necesidad de ordenar el sistema.

En una conferencia de prensa, Chahla sostuvo que la paralización del servicio “no puede volver a ocurrir”, citando la falta de aviso y la ausencia de documentación legal que justifique las suspensiones. “No creo que haya sido un golpe político, pero sí creo que estas situaciones no pueden volver a ocurrir. Necesitamos los telegramas, los listados de personal afectado. Todo tiene que hacerse con transparencia y con cumplimiento de la normativa“, afirmó.

La intendenta advirtió que, si bien se firmó un acta para destrabar el conflicto, el Municipio será “muy riguroso” en el control de lo pactado. Además, adelantó que la legalidad de aplicar sanciones económicas a las empresas está bajo análisis, enfatizando: “No podemos permitir que cada vez que haya una diferencia se deje a la gente sin transporte”.

Monitoreo en Tiempo Real y Revisión Integral del Sistema

Como muestra de la nueva rigurosidad, la Intendenta anunció que la Municipalidad ya opera un Centro de Movilidad que monitorea en tiempo real la frecuencia de cada línea.

El centro permitirá a los vecinos y a la prensa verificar el tiempo de espera de cada unidad.

Chahla advirtió que, en caso de incumplimiento de recorridos y frecuencias, se aplicarán sanciones.

Respecto al esquema actual de concesiones, Chahla consideró que el sistema es “precario” y debe ser revisado integralmente. Para lograrlo, convocó a una “mesa de diálogo” que incluya a la Provincia, municipios del Gran San Miguel, el Concejo, la Legislatura, empresarios y vecinos. “No podemos seguir usando los mismos pliegos de hace 30 años: la ciudad creció y cambió”, subrayó.

MIRA TAMBIÉN Calor intenso y cielo parcialmente nublado este martes en Tucumán

El Desafío de las Plataformas Digitales

La intendenta también abordó el avance de plataformas como Uber y Didi, pidiendo tratar el tema “con seriedad y sin hipocresía”, dado que sus estudios indican que alrededor del 70% de los taxistas ya utiliza estas aplicaciones.

Chahla propuso dejar atrás los enfrentamientos entre gremios y autoconvocados y construir una mesa común de diálogo para dictar normas que sean “realistas y aplicables”. “No sirve dictar ordenanzas que después no se pueden cumplir. Controlar moto por moto es imposible. Prefiero que acordemos reglas claras y viables, no medidas para el título de los diarios”, sentenció.

MIRA TAMBIÉN Reforma electoral en Tucumán: Acevedo lucha por consensos y descarta eliminar los acoples

Finalmente, la jefa municipal confirmó que el Municipio adelantará subsidios a las empresas y asumirá el 100% del costo del boleto estudiantil, asegurando el funcionamiento del sistema en los próximos meses. “Hacemos un esfuerzo grande para que los vecinos no sufran las consecuencias de estos conflictos. Pero también vamos a exigir seriedad y cumplimiento: no se puede vivir en una telenovela que se repite cada mes“, concluyó.