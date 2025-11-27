Pago del 20% – Desde el jueves 27 de noviembre
Jueves 27 de noviembre
-
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Viernes 28 de noviembre
-
Seguridad (Policía e Institutos Penales)
-
Administración Central
-
Defensoría del Pueblo
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Sábado 29 de noviembre
-
Comunas Rurales
-
Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Municipios del Interior
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Tucumán Turismo
-
Ente Cultural
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)
-
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
-
ERSEPT
-
Instituto de Desarrollo Productivo
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Pago del 80% – Desde el miércoles 3 de diciembre
Miércoles 3 de diciembre
-
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
-
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-
Sociedad Aguas del Tucumán
-
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Jueves 4 de diciembre
-
Administración Central
-
Educación (establecimientos provinciales y escuelas transferidas)
-
Defensoría del Pueblo
-
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-
Seguridad (Policía e Institutos Penales)
Viernes 5 de diciembre
-
Educación (establecimientos provinciales y transferidos)
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Poder Judicial
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Jubilados fuera de Convenio
-
Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
-
Asignaciones ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
Sábado 6 de diciembre
-
Comunas Rurales
-
Municipios del Interior
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Tucumán Turismo
-
Ente Cultural
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)
-
SEPAPyS
-
ERSEPT
-
Instituto de Desarrollo Productivo
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
-
Educación Pública de Gestión Privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)