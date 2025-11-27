Estatales: Este es el cronograma de pago del 20% y 80% correspondiente a noviembre La Secretaría de Hacienda de la Provincia dio a conocer el cronograma oficial de pagos para los empleados estatales correspondiente al mes de noviembre. Desde este jueves 27 comenzará el depósito del 20% de los haberes, mientras que el 80% restante se abonará a partir del 3 de diciembre.

Por Redacción - El Ocho 27/11/2025 · 7:26