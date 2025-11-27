Pago del 20% – Desde el jueves 27 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Viernes 28 de noviembre

Sábado 29 de noviembre

  • Comunas Rurales

  • Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Municipios del Interior

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Tucumán Turismo

  • Ente Cultural

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)

  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)

  • ERSEPT

  • Instituto de Desarrollo Productivo

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Pago del 80% – Desde el miércoles 3 de diciembre

Miércoles 3 de diciembre

  • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

  • Instituto Provincial de la Vivienda

  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

  • Sociedad Aguas del Tucumán

  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Jueves 4 de diciembre

  • Administración Central

  • Educación (establecimientos provinciales y escuelas transferidas)

  • Defensoría del Pueblo

  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

  • Seguridad (Policía e Institutos Penales)

Viernes 5 de diciembre

  • Educación (establecimientos provinciales y transferidos)

  • Tribunal de Cuentas

  • Tribunal Fiscal de Apelación

  • Poder Legislativo

  • Poder Judicial

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Jubilados fuera de Convenio

  • Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

  • Asignaciones ex empleados de Talleres de Tafí Viejo

Sábado 6 de diciembre

  • Comunas Rurales

  • Municipios del Interior

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Tucumán Turismo

  • Ente Cultural

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)

  • SEPAPyS

  • ERSEPT

  • Instituto de Desarrollo Productivo

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

  • Educación Pública de Gestión Privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)

