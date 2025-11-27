Crece la preocupación por hechos de violencia que involucran a niños y adolescentes en Tucumán Una serie de episodios recientes ocurridos en distintas localidades de Tucumán volvió a encender las alarmas sobre el aumento de la violencia que involucra directamente a niños y adolescentes, ya sea como víctimas o como agresores.

En Alderetes, una adolescente de 13 años resultó gravemente herida luego de ser acuchillada por un compañero dentro de una escuela. El hecho generó conmoción entre la comunidad educativa y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

En San Cayetano, una niña de 7 años fue asesinada mientras jugaba. Por el caso hay dos detenidos: uno de ellos es menor de edad y el otro tiene 18 años. La brutalidad del crimen impactó en toda la provincia y reavivó el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.

Otro episodio ocurrió en Acheral, donde un alumno apuñaló a un compañero en el patio escolar. Aunque el menor herido logró ser asistido rápidamente, el caso volvió a evidenciar la gravedad de la violencia en espacios educativos.

Las estadísticas nacionales refuerzan la preocupación:

1 de cada 3 niños en Argentina recibe castigo físico como método de disciplina.

El 30% de las víctimas de violencia doméstica son menores.

Especialistas advierten que estos datos reflejan un fenómeno creciente que atraviesa hogares, escuelas y espacios comunitarios. Señalan que el acceso a armas blancas, la falta de contención emocional y los entornos conflictivos son factores que potencian estos episodios.

Organizaciones de protección de la infancia insisten en la necesidad de reforzar políticas públicas de prevención, acompañamiento psicológico y educación emocional, además de fortalecer la presencia institucional en las escuelas y barrios más vulnerables.

Mientras tanto, las comunidades afectadas reclaman justicia y medidas urgentes que permitan frenar una escalada de violencia que golpea, cada vez con más fuerza, a los más chicos.