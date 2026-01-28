Jaldo y Acevedo analizaron la situación climática y la agenda económica provincial

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió en Casa de Gobierno con el vicegobernador Miguel Acevedo, donde analizaron la situación generada por las intensas lluvias en distintos puntos de la provincia, el contexto económico nacional y una agenda de trabajo conjunta con proyección institucional.

Al referirse a los temas tratados, el vicegobernador explicó el alcance de la reunión y el seguimiento territorial realizado por el Ejecutivo provincial. “Analizamos distintos aspectos. El gobernador en el día de ayer sobrevoló las zonas afectadas por las lluvias y vio los trabajos que se estaban haciendo, cómo se va pudiendo avanzar en cada una de las jurisdicciones con la asistencia que se debe brindar; estamos presentes siempre en cada uno de los lugares afectados desde el primer momento”.

Sobre la respuesta ante el temporal, el vicegobernador explicó la coordinación entre áreas provinciales y municipios. “El Ministerio de Interior está haciendo un trabajo coordinado con todas las jurisdicciones locales. Hay máquinas destrabando y generando vías de escape al agua. Han llovido más de 600 milímetros, un temporal tremendo, pero cada jurisdicción está dando la respuesta que tiene que dar”.

En cuanto a la asistencia social, Acevedo precisó el esquema de ayuda y la situación de las personas afectadas. “La ayuda se está coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Interior en todas las zonas afectadas. Evacuados hubo muy pocos en el interior, sí en la capital, pero el gobierno está dando respuestas”.

Acevedo detalló además que el diálogo incluyó el contexto nacional y las próximas gestiones del gobernador ante otros mandatarios provinciales y el Gobierno nacional. “El contexto nacional, el gobernador está por viajar (a Buenos Aires) y analizamos también la situación económica y financiera del país. Por un lado, la macroeconomía, que tiene valores que ustedes saben que se están controlando, como el riesgo país, que ha disminuido después de mucho tiempo, bajando los quinientos puntos; esto da tranquilidad para el exterior, pero hace falta dinamizar la economía, porque el consumo en el país está cayendo, Tucumán está sintiendo la baja de la coparticipación y eso preocupa. El gobernador va a tener reuniones con otros gobernadores provinciales para tener una estrategia conjunta y dialogar con el gobierno nacional”.

Finalmente, el vicegobernador ratificó la disposición del Poder Legislativo para acompañar al Ejecutivo en caso de ser necesario. “Durante todo el período de receso, la Legislatura está a disposición y de eso hemos dado muestras ayer que hubo sesión. El quórum está garantizado. La Legislatura trabaja los 365 días del año”, subrayó, destacando la continuidad institucional ante situaciones extraordinarias.