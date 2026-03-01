Este domingo 1° de marzo se convierte en una jornada de alto voltaje institucional para la provincia. En un “súper domingo” político, las cabezas de los Poderes Ejecutivos provincial y municipal cumplirán con el mandato constitucional de inaugurar el período de sesiones ordinarias, trazando un balance de lo realizado y proyectando los desafíos para el 2026.
Jaldo en la Legislatura: balance y proyección
El gobernador Osvaldo Jaldo será el protagonista del acto central, donde dejará oficialmente inaugurado el 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Tucumán. Ante los legisladores, funcionarios y autoridades invitadas, el Primer Mandatario ofrecerá un discurso que funcionará como la hoja de ruta de su administración para los próximos meses.
Según trascendió, el mensaje anual se estructurará sobre dos pilares: un balance de gestión de las principales áreas de Gobierno durante el último año y la presentación de los ejes de trabajo futuros. Se espera que Jaldo profundice en las políticas implementadas en sectores clave como salud, educación y seguridad, además de hacer hincapié en el desarrollo social y el ordenamiento de la economía provincial en un contexto nacional desafiante.
Chahla y el foco en la modernización municipal
En paralelo, la intendenta Rossana Chahla encabezará la apertura de sesiones en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Miguel de Tucumán. La jefa municipal llega al recinto con una agenda marcada por la transformación administrativa y la obra pública urbana.
En su alocución, Chahla pondrá el foco en tres ejes centrales:
- Modernización y Digitalización: Mostrará los resultados del Plan de Digitalización, una de sus banderas de campaña, destacando los avances en la agilización de trámites y la transparencia administrativa.
- Obras Públicas: Se referirá al estado del plan de repavimentación y bacheo, una demanda histórica de los vecinos, y destacará la recuperación de espacios verdes bajo estándares de calidad internacional (Normas ISO 9001).
- Gestión Ambiental: Abordará la erradicación de basurales a cielo abierto y detallará las estrategias en la lucha contra el dengue, un tema sensible para la salud pública capitalina.