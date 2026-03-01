Jaldo y Chahla abren las sesiones y marcan el rumbo de la gestión en Tucumán El Gobernador inaugura el 121° período legislativo con un balance de sus políticas públicas. Por su parte, la Intendenta capitalina se enfocará en la modernización, las obras y la situación ambiental en su mensaje al Concejo Deliberante.

Este domingo 1° de marzo se convierte en una jornada de alto voltaje institucional para la provincia. En un “súper domingo” político, las cabezas de los Poderes Ejecutivos provincial y municipal cumplirán con el mandato constitucional de inaugurar el período de sesiones ordinarias, trazando un balance de lo realizado y proyectando los desafíos para el 2026.

Jaldo en la Legislatura: balance y proyección

El gobernador Osvaldo Jaldo será el protagonista del acto central, donde dejará oficialmente inaugurado el 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Tucumán. Ante los legisladores, funcionarios y autoridades invitadas, el Primer Mandatario ofrecerá un discurso que funcionará como la hoja de ruta de su administración para los próximos meses.

Según trascendió, el mensaje anual se estructurará sobre dos pilares: un balance de gestión de las principales áreas de Gobierno durante el último año y la presentación de los ejes de trabajo futuros. Se espera que Jaldo profundice en las políticas implementadas en sectores clave como salud, educación y seguridad, además de hacer hincapié en el desarrollo social y el ordenamiento de la economía provincial en un contexto nacional desafiante.

Chahla y el foco en la modernización municipal

En paralelo, la intendenta Rossana Chahla encabezará la apertura de sesiones en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Miguel de Tucumán. La jefa municipal llega al recinto con una agenda marcada por la transformación administrativa y la obra pública urbana.

En su alocución, Chahla pondrá el foco en tres ejes centrales: