Jaldo y la senadora Ávila analizaron la agenda legislativa y el impacto de la reforma laboral en Tucumán Las autoridades dialogaron sobre los temas convocados por el Poder Ejecutivo nacional a partir del 2 de febrero, entre los que se incluyeron la reforma laboral, la ley de glaciares y la iniciativa sobre baja de la edad de imputabilidad, además de otros proyectos en debate parlamentario.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un encuentro de trabajo en Casa de Gobierno con la senadora nacional Beatriz Ávila, en el que abordaron la agenda legislativa que será tratada en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, con especial foco en el proyecto de reforma laboral y sus implicancias para la provincia.

Al referirse al encuentro, la senadora explicó que el análisis se centró en los proyectos que ingresaron al Congreso y en su posible impacto territorial. “Hemos estado analizando con el gobernador Jaldo la agenda legislativa que se viene ahora en extraordinarias. El presidente Javier Milei ha convocado, a partir del 2 de febrero, a sesiones extraordinarias con temas puntuales que tienen que ver con la reforma laboral, la ley de glaciares y la baja de imputabilidad de menores”.

En ese marco, Ávila precisó que, si bien consideró necesaria una modernización del marco laboral, advirtió sobre aspectos que generan preocupación para la provincia: “Si bien es cierto que la modernización en el campo laboral es necesaria, hay que ver cuáles son los puntos y cuál va a ser la ley, el dictamen que va a ir al recinto. Hay temas que sí nos preocupan, como la reducción del impuesto a las ganancias, que va a afectar a la provincia de Tucumán y, como representante de la provincia, hay que ver claramente cómo será ese tema”.

La legisladora también remarcó que la agenda parlamentaria de febrero será intensa y que mantuvo una línea de trabajo coordinada con el Gobierno provincial. Al respecto, indicó: “Va a ser una agenda muy movida en el Congreso este febrero, aunando criterios con el gobernador Jaldo. Además, me estoy reuniendo con distintos sectores, con representantes de sindicatos, con la CGT, representantes de las pymes y con funcionarios para ver de qué manera va a impactar la reforma laboral en la provincia de Tucumán”.

Ávila detalló que la reforma laboral ingresó por el Senado de la Nación, a diferencia del proyecto sobre imputabilidad de menores, que tuvo origen en la Cámara de Diputados. En ese marco, expresó: “Voy al Congreso mañana y comenzaremos a tener reuniones con otros senadores y con otros sectores para ver cómo va a avanzar esta ley, porque tengo entendido que el oficialismo quiere sesionar en el mes de febrero”.

Por último, la senadora subrayó la necesidad de seguir el debate con atención y de introducir modificaciones que resguarden los intereses provinciales: “No está definido el texto que va a ir al recinto. Pero vamos a seguir conversando y a proponer modificaciones en algunos de los artículos. Me parece importante que se haya tomado la decisión de seguir debatiendo el tema en febrero para que se escuchen a todos los sectores y se puedan recoger aportes e inquietudes”, y destacó la importancia de resguardar los recursos coparticipables y el impacto de los fondos vinculados al trabajo y la producción en Tucumán.