Javier Milei visitará Tucumán para un acto proselitista clave El presidente Javier Milei confirmó su visita a Tucumán este 18 de octubre para impulsar la campaña de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

La actividad central será una caminata en Yerba Buena al mediodía. La concentración está prevista en la esquina de Avenida Aconquija y Lobo de la Vega.

Milei estará acompañado por figuras de su Gabinete, incluyendo al ministro del Interior, Lisandro Catalán, y existe una fuerte posibilidad de que se sume su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que también se evalúa la realización de una caravana al estilo de sus recientes visitas a otras provincias.

Esta parada en Tucumán forma parte de la gira nacional del mandatario con miras a las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la provincia definirá cuatro bancas en la Cámara Baja. Con este acto, Milei busca cimentar la estructura de LLA y asegurar una bancada fuerte en el Congreso, un factor crucial para el equilibrio político del país.