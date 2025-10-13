Javier Milei: “Nos van a salir dólares por las orejas” En la previa a su encuentro con Donald Trump, el Presidente sostuvo que no habrá cambios en la política económica y destacó el respaldo de Estados Unidos para afrontar posibles turbulencias financieras.

El presidente Javier Milei reafirmó la continuidad de su programa económico y se mostró optimista sobre el futuro del país. En la antesala de su reunión con Donald Trump, el mandatario aseguró que la Argentina está en condiciones de generar una entrada masiva de divisas y pronosticó una fuerte mejora en los ingresos de la población. “Nos van a salir dólares por las orejas”, sostuvo.

Milei explicó que su proyección se basa en el potencial de sectores estratégicos como la minería, el agro y la energía. “Tenemos cobre, oro, litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, petróleo y gas. Todo eso generará una avalancha de dólares que impactará directamente en los salarios y el empleo”, afirmó.

El libertario consideró que la expansión de esas actividades derivará en un crecimiento acelerado de los ingresos. “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”, expresó.

Milei insistió en que su plan no se modificará por razones electorales ni ante una eventual derrota en los comicios del 26 de octubre. “El programa económico no se va a mover un ápice. Estamos preparados para lo peor”, subrayó, en declaraciones a radio El Observador.

En ese sentido, destacó que su administración cuenta con herramientas y respaldo internacional para enfrentar escenarios adversos. “Estamos siempre preparados para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de la Argentina les está yendo muy mal”, señaló, aludiendo a la baja del dólar paralelo y la caída del riesgo país.

El Presidente también resaltó el papel de Estados Unidos como aliado clave en la estrategia económica. “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, sostuvo. Según explicó, el apoyo de Washington incluye líneas de crédito, acuerdos de swap de monedas e intervención en los mercados en caso de ser necesario.

Milei vinculó esa cooperación con la necesidad de blindar a la economía frente a eventuales ataques especulativos o episodios de volatilidad. “Contamos con respaldo financiero y político para garantizar la estabilidad”, apuntó.

A lo largo de la entrevista, el mandatario reiteró su compromiso con el equilibrio fiscal y las reformas estructurales en curso. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta. ¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, enfatizó.

Milei aseguró además que, en caso de que el acceso a los mercados se complique, el país contará con financiamiento externo para evitar una crisis de liquidez. “Si el mercado no acompañara en la apertura, vamos a poder contar con apoyo de Estados Unidos para rollear la deuda”, explicó.

Sobre el cierre de la entrevista, el jefe de Estado pidió mantener la confianza en el rumbo emprendido. “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena”, concluyó, en un mensaje destinado a reforzar la idea de continuidad del plan económico y de estabilidad en medio de la incertidumbre electoral.

