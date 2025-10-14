Trump condicionó el auxilio a Milei: “Si pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina” El presidente argentino y su comitiva participaron de un almuerzo con su par norteamericano y el titular del Tesoro, Scott Bessent, en la Casa Blanca. Trump brindó un fuerte apoyo a Milei. "Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones", le dijo. Pero ligó el respaldo al resultado de los comicios del próximo 26 de octubre

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina mantienen un almuerzo en la Casa Blanca junto a su par Donald Trump y al titular del Tesoro, Scott Bessent luego se confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina. Trump le brindó un fuerte respaldo a Milei, pero lo ligó al resultado de las próximas elecciones legislativas: “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”. Los líderes no mantuvieron una bilateral, sino que compartieron un almuerzo junto a sus comitivas, del que participó la prensa.





El jefe de Estado viajó junto a la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. También viajó a Washington el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La agenda oficial de Milei este martes comenzó al mediodía, con la firma del libro de honor de la Casa Blanca. Más tarde, ambos participarán de un almuerzo con las comitivas de cada país.

Finalmente, según está estipulado en la agenda del Presidente, Milei será despedido por Trump a las 13.45 y a las 17 estará presente en una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el referente de ultraderecha asesinado de un disparo en la Universidad del Valle de Utah el pasado 10 de septiembre.

Tras las distintas ceremonias y actividades, el Presidente emprenderá su regreso por la noche de este martes, a las 22, y se espera que su llegada al país sea a las 8 de la mañana del día siguiente.

Previos al encuentro entre Trump y Milei, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, anticipó que “se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones”.

“Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”, afirmó Lamelas a través de una publicación en su cuenta de X.

El Gobierno apunta a que este encuentro concluya con anuncios de acuerdos comerciales y financieros que respalden la economía nacional. En ese sentido, se especula con que se podrían formalizar reducciones arancelarias en unas 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

También anticipan un anuncio de respaldo del Tesoro de EE.UU. como parte del paquete de apoyo económico, un tema que ya generó expectativas en las últimas semanas.

El presidente arribó a Washington durante la medianoche del martes y se alojó en la Blair House, la residencia oficial que hospeda a jefes de Estado, a pocos pasos de la Casa Blanca. La delegación argentina llegó en el avión presidencial ARG 01.

Durante su permanencia en la residencia, el equipo argentino se preparó para los encuentros oficiales y las actividades protocolares, coordinando la logística con los anfitriones estadounidenses. La delegación incluyó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Las palabras de Javier Milei

Presidencia de la Nación difundió el discurso del Presidente de la Nación, en su encuentro con Donald Trump, en la Casa Blanca: “Muchísimas gracias por esta recepción. Me siento muy honrado, muy especialmente en este momento, en el que gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, han logrado la paz en Medio Oriente. No solo este gran logro que ha sido alcanzar la paz en Medio Oriente, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Además, quiero también felicitarlo por esa labor que es entender la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo, en especial en América Latina. Y también quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad, y que quieren a abrazar ideas perimidas y fracasadas, que en el fondo son ni más ni menos que caminos que conducen al socialismo. Así que en primer lugar, muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre. Muchas gracias al secretario Bessent por la enorme tarea que ha llevado a cabo, y que nos permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan. Y que creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad. Muchísimas gracias”.