Jóvenes de Tafí Viejo dicen basta a las amenazas y promueven conciencia Estudiantes de Tafí Viejo impulsan una campaña de concientización para frenar la circulación de mensajes intimidatorios y promover el compromiso dentro de las aulas.

En medio de la creciente preocupación por amenazas de tiroteos en instituciones educativas y la viralización de mensajes intimidatorios en redes sociales, comienza a tomar fuerza una respuesta distinta: la de los propios estudiantes que buscan cambiar el mensaje desde adentro de las aulas.

Desde Tafí Viejo, alumnos del colegio cooperativo IPEP impulsaron una campaña de concientización contra la violencia, con el objetivo de generar reflexión entre sus pares y desalentar este tipo de prácticas que generan temor e incertidumbre en la comunidad educativa.

A través de consignas claras y directas, los estudiantes apuntaron a desactivar la lógica del miedo que, en muchos casos, circula bajo la forma de “bromas” en redes sociales, pero que tienen un fuerte impacto emocional y pueden activar protocolos de emergencia en las escuelas.

La iniciativa pone el foco en la responsabilidad colectiva y en el rol de los jóvenes como agentes de cambio, promoviendo una convivencia basada en el respeto y la empatía. Además, busca reforzar la idea de que este tipo de mensajes no son inofensivos y pueden tener consecuencias graves.

El denominador común es claro: frente a la viralización del miedo, crece una respuesta desde las aulas que apuesta a la conciencia, el diálogo y la construcción de entornos educativos más seguros.