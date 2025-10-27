Juan Pablo Durán: “Nace una nueva oposición y el poder está muy polarizado” En diálogo con el matutino de El Ocho TV, el consultor político Juan Pablo Durán, de la consultora Nyborg, analizó los resultados de las elecciones legislativas y aseguró que el mapa político nacional y provincial “entra en una nueva etapa, marcada por la polarización y la necesidad de acuerdos”.

“En nuestros sondeos veíamos que La Libertad Avanza iba a imponerse, pero con un número menor. En cambio, los espacios de Roberto Sánchez y Ricardo Bussi aparecían más fortalecidos. Los resultados finales confirman una consolidación de fuerzas y un equilibrio en el mensaje del oficialismo provincial”, explicó Durán.

El consultor consideró que el Gobierno nacional enfrenta ahora el desafío de definir su rumbo político. “Habrá que ver si el presidente decide cambiar el discurso o mantener la misma línea. El escenario le exige consenso y diálogo”, opinó.

En relación con Tucumán, Durán sostuvo que el panorama opositor “como se conocía hasta ahora, ya caducó”. “Nace una nueva oposición, más dispersa, con dirigentes nuevos y candidatos poco conocidos que, sin embargo, recibieron un fuerte respaldo popular. El poder está hoy muy polarizado, y los próximos dos años serán claves para definir liderazgos de cara a 2027”, afirmó.

Sobre el oficialismo provincial, el consultor advirtió que la relación entre Osvaldo Jaldo y Juan Manzur podría atravesar tensiones. “Jaldo va a intentar construir una unidad dejando que Manzur se acerque y tenga visibilidad, pero no sé cuánto durará. Siempre hubo cortocircuitos, y creo que esta vez no será la excepción”, analizó.

Finalmente, Durán destacó que, pese al clima de incertidumbre, “en gran parte del país se percibe una sensación de tranquilidad política”.

“Más allá de las diferencias, muchos sectores valoran la continuidad del rumbo que plantea Milei. El desafío será sostener esa calma con gestión y diálogo”, concluyó.