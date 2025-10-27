El Gobierno de Tucumán, a través de la Tesorería General de la Provincia, confirmó el cronograma desdoblado para el pago de los haberes correspondientes al mes de octubre para los empleados estatales.
La primera parte, que corresponde al 20% del salario, comenzará a depositarse este miércoles 29 de octubre, iniciando con los agentes del Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.).
Cronograma del Pago Proporcional (20%)
El pago de este 20% se efectuará en tres jornadas, de la siguiente manera:
- Miércoles 29 de octubre:
- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial de la Vivienda.
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo.
- Jueves 30 de octubre:
- Seguridad (Policía e Institutos Penales).
- Administración Central.
- Defensoría del Pueblo, Tribunales de Cuentas y Fiscal.
- Poder Legislativo.
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) y Comunas Rurales.
- Viernes 31 de octubre:
- Poder Judicial y Ministerios Públicos (Fiscal, Pupilar y de la Defensa).
- Municipios del Interior.
- Entes descentralizados (Turismo, Cultural, Sepapys, etc.).
El 80% restante, a partir de noviembre
Asimismo, el Poder Ejecutivo provincial anunció que la parte complementaria del sueldo, que abarca el 80% restante, se comenzará a abonar a partir del miércoles 5 de noviembre, extendiéndose el pago hasta el viernes 7 de noviembre, según el siguiente esquema:
Miércoles 5 de noviembre
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
-ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Jueves 6 de noviembre
– ADMINISTRACION C E N T R A L
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
– DEFENSORIA DEL PUEBLO
– INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 8 de noviembre
– COMUNAS RURALES
– MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)