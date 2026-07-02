Jueves gris y muy frío en Tucumán con una máxima de apenas 9 grados El pronóstico anticipa una jornada invernal marcada por la alta humedad y lloviznas persistentes desde las primeras horas del día. Las precipitaciones cesarán recién hacia la noche en la capital provincial.

El invierno se hace sentir con toda su fuerza en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Para este jueves 2 de julio, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcadamente fría, inestable y con muy escasa amplitud térmica: la temperatura mínima registrada será de 7°C y la máxima apenas logrará trepar hasta los 9°C.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día estará dominado por una muy alta concentración de humedad, que promediará el 93% en el balance general, y vientos que soplarán a una velocidad de unos 10 km/h.

Lluvias y alta humedad durante la mañana

El reporte del organismo detalla que los tucumanos deberán salir de casa bien abrigados y con paraguas. Durante las primeras horas de este jueves se prevén lluvias leves (con una acumulación de 2 mm), la humedad alcanzará un tope del 93% y se registrarán vientos de 10 km/h provenientes del suroeste.

Al avanzar hacia la media mañana, el escenario meteorológico no presentará grandes mejorías. El pronóstico anuncia la continuidad de lloviznas (2 mm), un levísimo descenso de la humedad al 91% y vientos de 7 km/h que rotarán desde el sector sur.

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El pronóstico para la tarde y el alivio nocturno

El panorama gris se extenderá durante la segunda mitad del día. Para esta tarde, se esperan precipitaciones ligeras con una caída de agua de 1 mm y vientos que se mantendrán leves, a 7 km/h, soplando desde el sur.

El cese del agua llegará recién en el cierre de la jornada. Para esta noche, el SMN informa que ya no hay precipitaciones previstas. El jueves terminará estabilizándose, sin lluvias a la vista y con vientos muy leves de 6 km/h del sureste, ideal para resguardarse del intenso frío invernal.