Jaldo avanza en las gestiones para asegurar el gas a las industrias La Provincia busca garantizar el suministro durante la zafra azucarera y citrícola para sostener la actividad productiva.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, advirtió sobre el impacto que tendría un eventual corte del suministro de gas en la industria tucumana, especialmente en los sectores citrícola y azucarero, y en la continuidad de miles de puestos de trabajo.

“Si a la industria citrícola y a la zafra azucarera le cortamos el gas, pensemos no solo en los propietarios de estas industrias, sino en los más de 80.000 trabajadores que van a tener que parar también su trabajo en la provincia de Tucumán. Es gravísimo”, expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, señaló que el Gobierno provincial viene realizando gestiones ante la Nación y trabajando de manera articulada con los sectores productivos para sostener la actividad económica en un contexto complejo.

Asimismo, explicó que la prioridad en el esquema de abastecimiento energético está orientada a los servicios esenciales, al tiempo que advirtió sobre la presión existente sobre el sistema. “La prioridad son los hogares, las escuelas y los hospitales”, indicó.

Jaldo remarcó que la situación es crítica debido a la disponibilidad limitada del recurso a nivel nacional. “Es difícil la tarea porque todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido”, sostuvo.

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En esa línea, destacó la necesidad de sostener el abastecimiento para evitar un freno en la producción provincial, que ya se encuentra afectada por factores climáticos y retrasos en las cosechas. “Venimos de una zafra atrasada por las lluvias, y si se suma un parate por falta de gas o combustible, la situación se agrava aún más”, añadió.

Por último, el Gobernador aseveró: “El gobierno nacional, desde algún sector, tendrá que sacar gas y hacerle parte a la provincia de Tucumán para que nuestras industrias, fundamentalmente, no se paren en esta época”, concluyó.