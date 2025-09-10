Karina Milei desembarcará en Tucumán para dar inicio a la campaña de La Libertad Avanza La Libertad Avanza pondrá en marcha su campaña en Tucumán este jueves 11 de septiembre a las 20.00, con un acto central en el club Villa Luján. El encuentro marcará el arranque formal de la carrera electoral rumbo al 26 de octubre, fecha en la que los tucumanos elegirán a sus representantes para la Cámara de Diputados de la Nación.

La cita contará con referentes nacionales y locales del espacio que responde al presidente Javier Milei. Entre los oradores principales estarán los candidatos a diputados Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes encabezan la lista por Tucumán. También participarán el presidente provincial del partido y actual vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, además de figuras cercanas al oficialismo como la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Desde la conducción nacional se confirmó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañará el acto, lo que refuerza el peso político del lanzamiento en la provincia.

El anuncio se difundió en redes sociales con imágenes de Javier Milei y los lemas “Es a todo o nada” y “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, consignas que marcarán la impronta de la campaña.

Si bien el calendario electoral habilitó oficialmente el proselitismo desde el 27 de agosto, cada espacio define su propia estrategia de despliegue. Para los libertarios, esta será la primera gran puesta en escena en Tucumán con miras a las legislativas de medio término.

El de Villa Luján será el quinto acto multitudinario de La Libertad Avanza en lo que va del año en la provincia. Antes realizaron presentaciones en Banda del Río Salí, Yerba Buena y en la capital, con convocatorias que reunieron a más de 2.000 asistentes. Esta vez, el epicentro estará en San Miguel de Tucumán, donde buscarán consolidar la fuerza del “rugido libertario”.