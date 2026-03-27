La Casa Azul se consolida como centro de referencia para el autismo en el país El espacio impulsado por la intendente Rossana Chahla ya acompaña a 344 pacientes con autismo y a sus familias. En su primer año de funcionamiento realizó miles de traslados, talleres y capacitaciones para promover la inclusión y el acompañamiento terapéutico.

La Casa Azul de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán cumple este sábado su primer aniversario desde su apertura formal, impulsada por decisión de la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, con el objetivo de brindar atención integral, gratuita y especializada a personas con autismo y sus familias.

Ubicado en Alberdi 250, el espacio fue inaugurado el 28 de marzo de 2025 y se convirtió en el primer centro de la provincia y del país destinado específicamente a la atención interdisciplinaria de personas con Condición del Espectro Autista (CEA), desde la detección temprana hasta la vida adulta, de manera totalmente gratuita.

De acuerdo con el informe de gestión 2025, en sus primeros meses de funcionamiento Casa Azul registró 20.796 prestaciones, de las cuales 3.119 correspondieron al área diagnóstica y 17.677 a intervenciones terapéuticas. Además, actualmente 344 pacientes se encuentran en tratamiento activo en el dispositivo, formalmente denominado Centro Integral Municipal para el Diagnóstico y Tratamiento de la Condición del Espectro Autista (CIM CEA).

El equipo interdisciplinario está integrado por 16 profesionales de distintas especialidades, entre ellas psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología, estimulación temprana y neurodesarrollo, además de psicomotricistas y acompañantes terapéuticos.

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El centro, que funciona en un edificio de 500 metros cuadrados diseñado específicamente para el cuidado y la protección, cuenta con 10 consultorios, una sala multisensorial completa, una sala motora especialmente equipada, espacios recreativos y una plaza sensorial, donde se desarrollan terapias y actividades junto a las familias.

Según detalla el informe institucional, la apertura de Casa Azul respondió a la necesidad de generar un espacio público especializado para acompañar a las personas con autismo y sus entornos familiares, garantizando acceso gratuito a evaluaciones, diagnósticos y tratamientos.

En este primer año también se impulsaron instancias de formación y concientización. En total, se realizaron 32 capacitaciones institucionales con 985 asistentes, además de 35 capacitaciones externas que reunieron a 3.567 participantes.

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Entre las iniciativas comunitarias se destacó la campaña “Más luces, menos ruidos”, destinada a promover entornos más amigables para personas con autismo durante celebraciones y eventos, que tuvo 15 ediciones territoriales y alcanzó a más de 20.000 vecinos.