La Corte Suprema de Justicia de Tucumán define a su nuevo presidente Los cinco vocales del máximo tribunal provincial se reúnen en el Salón de Acuerdos para votar la presidencia, un cargo clave que también liderará la Junta Electoral de los comicios de 2027.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se reúne hoy en el Salón de Acuerdos para elegir a quien presidirá el tribunal durante los próximos dos años. El proceso, de carácter interno, sigue un cronograma establecido entre los vocales y busca asegurar la alternancia en el liderazgo.

Finaliza el segundo mandato consecutivo de Daniel Leiva al frente del tribunal. Leiva asumió en noviembre de 2021, reemplazando a Claudia Sbdar, primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia, y fue reelegido en 2023.

La elección de hoy también tiene implicancias prácticas: quien resulte elegido presidirá la Junta Electoral de los comicios para gobernador que se celebrarán en 2027, lo que suma relevancia institucional al cargo.

El mecanismo es de consenso entre los cinco vocales —Leiva, Sbdar, Antonio Estofán (vocal decano), Daniel Oscar Posse y Eleonora Rodríguez Campos— quienes tienen voz y voto en esta decisión.

MIRA TAMBIÉN Crimen del policía Lazarte: se define la situación procesal de los acusados

Aunque se trata de un acto administrativo de rutina, el nombre que se elija puede marcar la orientación institucional del tribunal en los próximos dos años.