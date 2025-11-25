EDET expuesta a multas millonarias si no restablece el servicio en el sur tucumano La distribuidora de energía EDET podría enfrentar sanciones superiores a los $100 millones si no normaliza de manera inmediata el servicio eléctrico en diversas localidades del sur de Tucumán, donde miles de usuarios continúan afectados desde la violenta tormenta del pasado viernes.

La Dirección de Comercio Interior (DCI), organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que recibió un número masivo de reclamos por cortes prolongados en zonas como Belicha, La Tuna, San Pedro Mártir, Los Pérez, Palomino, Melcho, Monteagudo, Masio, La Calera, Humaitá, Curva de los Vegas (Concepción) y áreas próximas a Villa Chicligasta.

Inspecciones y reclamos en primera persona

Ante la magnitud del problema, el titular de la DCI, Manuel Canto, se trasladó entre sábado y lunes feriado a los sectores afectados para constatar in situ la extensión del apagón y recoger testimonios de los vecinos, muchos de los cuales denunciaron la pérdida de alimentos y dificultades para realizar actividades básicas.

“Seguimos trabajando bajo los designios del gobernador Osvaldo Jaldo. Los funcionarios de la DCI debemos estar en la calle, escuchando a los vecinos y dando soluciones, incluso este lunes feriado”, sostuvo Canto durante su recorrida.

Requerimiento urgente a la empresa

La Dirección adelantó que exigirá a EDET un informe detallado sobre:

MIRA TAMBIÉN Lanzaron el plan de modernización del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo

Los protocolos de emergencia aplicados ante el temporal.

La capacidad de respuesta desplegada en el territorio.

El cumplimiento de las normativas provinciales vinculadas a prestación de servicios esenciales. MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo: “No podemos controlar el cien por ciento de los alumnos, necesitamos la ayuda de la familia”

Además, se solicitará a la empresa que incorpore equipos técnicos de otras jurisdicciones para reforzar las tareas de reparación y acelerar la restitución del suministro.

Posibles sanciones millonarias

Si el servicio no se repone en las próximas horas, la DCI aplicará multas que superarían los $100.000.000, debido al incumplimiento de las obligaciones básicas de un servicio público esencial.

Mientras tanto, el Gobierno provincial mantiene el monitoreo permanente de la situación y exige a la empresa respuestas inmediatas para las comunidades que llevan días sin energía.